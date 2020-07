Star Alliance aiuta a pianificare e volare con sicurezza

Le compagnie aeree aderenti a Star Alliance si uniscono attorno a standard e strumenti di pianificazione comuni.

Per sostenere gli sforzi volti a ripristinare la fiducia del pubblico nei viaggi aerei, Star Alliance, la più grande alleanza mondiale di compagnie aeree, e le sue compagnie aeree associate hanno lavorato su una serie di misure per garantire la salute e la sicurezza dei clienti quando volano attraverso l’alleanza, per fornire informazioni relative alla salute e all’igiene a portata di mano, fornendo tranquillità durante la pianificazione del viaggio.

Le 26 compagnie aeree aderenti a Star Alliance hanno concordato un insieme comune di misure di sicurezza per l’igiene e la salute. I clienti a bordo di qualsiasi volo Star Alliance possono aspettarsi cure coerenti relativamente agli aspetti di igiene, protezioni da altri passeggeri e membri dell’equipaggio, procedure speciali per la gestione di passeggeri e membri dell’equipaggio malati, processi avanzati e prodotti disinfettanti per la pulizia degli aeromobili.

Star Alliance vuole fornire ai clienti un livello più profondo di informazioni sul viaggio e su ciò che possono aspettarsi in ogni punto viaggio stesso.

A partire da ora, i clienti possono accedere al nuovo Travel Information Hub, che riporta le misure sanitarie e igieniche più rilevanti adottate da tutte le compagnie aeree associate e da una vasta gamma di aeroporti nel network Star Alliance. La risorsa informativa ha lo scopo di aiutare i clienti a prepararsi per il viaggio e a volare con fiducia, con miglioramenti per un’esperienza più personalizzata e in più lingue che dovrebbero essere disponibili a luglio.

Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance, ha dichiarato: “Inutile dire che la sicurezza dei nostri clienti è la priorità numero uno. Abbiamo lavorato con le nostre compagnie aeree associate per adottare misure che garantiscano il benessere dei nostri clienti in modo che, quando saranno pronti, possano volare con sicurezza”.

Ha aggiunto: “Gli impegni delle nostre compagnie aeree associate e del Travel Information Hub sono due primi passi che stiamo adottando per rassicurare i clienti sulla loro salute e sicurezza igienica quando viaggiano attraverso l’alleanza. Stiamo anche lavorando su una serie di iniziative per riaffermare quella sicurezza e migliorare l’esperienza senza soluzione di continuità di un viaggio con Star Alliance”.

L’industria aeronautica sta affrontando la più grande sfida della sua storia. In collaborazione con le parti interessate del settore, Star Alliance e le sue compagnie aeree associate si uniscono per aiutare a ripristinare e mantenere la fiducia nei viaggi aerei e nel collegare nuovamente persone e culture.

(Ufficio Stampa Star Alliance)