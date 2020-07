AICALF invita il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a un nuovo incontro

AICAF in un proprio comunicato informa: “L’AICALF, l’Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, ha invitato oggi (1 luglio 2020) il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ad incontrarli con urgenza.

Lo scorso 17 giugno AICALF ha incontrato il Ministro De Micheli e Le ha illustrato come il Governo italiano possa rilanciare il traffico aereo in Italia e garantire condizioni di parità alle compagnie aeree, a vantaggio del turismo e dei consumatori italiani. Il Ministro De Micheli ha accettato di prendere in considerazione le proposte di AICALF e si è offerta di convocare un successivo incontro entro brevissimo termine.

I membri dell’AICALF restano impegnati nei confronti dell’Italia, ma ritengono urgente e non deferibile che il Ministro De Micheli si impegni in un produttivo confronto volto a rimuovere gli ostacoli e le misure che impediscono e pregiudicano la concorrenza nel settore dell’aviazione, settore vitale per l’intera economia italiana”.

(Ufficio Stampa AICALF)