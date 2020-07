ACI e IATA chiedono ai governi di sostenere i costi delle misure di sanità pubblica

Airports Council International (ACI) World e International Air Transport Association (IATA) hanno sollecitato oggi il fatto che i governi dovrebbero sostenere i costi relativi alle misure di sanità pubblica volte a mitigare la diffusione delle malattie trasmissibili. L’effetto della pandemia di COVID-19 sull’industria e sull’economia in generale ha bloccato l’aviazione a livello globale, causando perdite notevoli.

“Man mano che l’industria inizia a riavviarsi e pianifica una ripresa a lungo termine e sostenuta, la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale rimane la priorità principale per aeroporti e compagnie aeree. L’ICAO, attraverso la Council Aviation Recovery Task Force (CART), ha deciso di collaborare con i suoi Stati membri, le organizzazioni internazionali e regionali e l’industria per affrontare le sfide e fornire una guida globale per un riavvio e un recupero sostenibili del settore dell’aviazione. L’ICAO TakeOff guidance delinea una serie di nuove misure per la tutela della salute pubblica, che sono già state introdotte da aeroporti e compagnie aeree in tutto il mondo.

Per garantirne l’efficacia, queste misure, che comprendono controlli sanitari, sanificazione e distanziamento sociale, richiederanno l’attuazione da parte delle autorità nazionali competenti. ACI e IATA ritengono che i ruoli e le responsabilità esistenti di governi, compagnie aeree, aeroporti e altre parti interessate operative debbano essere rispettati nell’attuare la risposta allo scoppio di COVID-19. Le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali dovrebbero essere inclusi nelle discussioni nazionali per valutare gli aspetti pratici dell’attuazione delle soluzioni proposte dall’ICAO volte all’armonizzazione tra le giurisdizioni.

È noto che un mosaico di diversi quadri rischia di confondere i viaggiatori, introducendo inefficienze e costi aggiuntivi non necessari per passeggeri, aeroporti e compagnie aeree. In effetti, le World Health Organization International Health Regulations impongono ai governi di pagare i costi delle misure sanitarie”, affermano IATA e ACI.

“Mentre le operazioni aeroportuali e aeree iniziano a riprendersi lentamente, la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale è fondamentale e molte nuove misure sanitarie vengono prese in considerazione dai governi per l’impianto negli aeroporti”, ha dichiarato l’ACI World Director, Luis Felipe de Oliveira. “Mentre l’industria esplora le complessità delle operazioni di riavvio, ACI ritiene che il costo di tutte le misure sanitarie richieste dovrebbe essere sostenuto dai governi. ACI e IATA sono allineati su questo problema. Il finanziamento pubblico delle misure sanitarie dovrebbe essere garantito, incluso ma non limitato alle infrastrutture o ai cambiamenti operativi necessari per la loro attuazione”.

Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO, ha dichiarato: “L’industria aeronautica vuole rilanciare il mondo. Abbiamo collaborato con successo con l’ICAO e molti governi di tutto il mondo per mettere in atto protocolli standardizzati che salvaguardino la salute pubblica e diano ai viaggiatori la fiducia per tornare sui cieli. Ma l’industria è ancora sull’orlo di un precipizio finanziario. I costi aggiuntivi delle misure sanitarie imposte dai governi devono – come raccomandato dal WHO – essere sostenuti dai governi. Ciò consentirà all’industria di concentrare le scarse risorse sulla riconnessione del mondo e favorire la ripresa economica”.

(Ufficio Stampa IATA)