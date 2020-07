News Brevi – 02.07.2020

ETHIOPIAN AIRLINES DA’ NUOVAMENTE IL BENVENUTO AI VIAGGIATORI BUSINESS E LEISURE – Con la riduzione delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo, Ethiopian annuncia che è felice di accogliere nuovamente i viaggiatori d’affari e di piacere con programmi volti a salvaguardare la loro salute e sicurezza. Mr Ato Tewolde G. Mariam, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Ethiopian è orgogliosa di essere presente quando il mondo ne ha più bisogno – rimpatriando i cittadini, riunendo le famiglie, facilitando i viaggi essenziali e trasportando i dispositivi di protezione medica e personale (DPI) necessari per gli operatori sanitari e la popolazione in generale in circostanze molto difficili e impegnative. Siamo orgogliosi di essere parte integrante della lotta contro il COVID-19. Ora vogliamo svolgere un ruolo di primo piano nella nuova normalità. In larga misura, si tratta di riconquistare la fiducia dei viaggiatori d’affari e di piacere. Con le misure di protezione che stiamo adottando in linea con le linee guida CDC, IATA, ICAO e OMS, i clienti e il personale possono essere certi che la loro sicurezza e la loro salute sono ben curate quando volano con noi”.

RYANAIR: IL TRAFFICO A GIUGNO 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di giugno 2020. A giugno Ryanair ha trasportato 0,4 milioni di passeggeri (-97%). Lauda a giugno ha trasportato 0,0 milioni di passeggeri (-100%). In totale sono stati trasportati 0,4 milioni di passeggeri (-97%). Il dato annuale aggiornato mostra 107,2m di passeggeri trasportati (-27%), con load factor pari al 95%. A giugno Ryanair ha operato 2.800 scheduled flights (79,600 budget), di cui il 95% è arrivato in orario.

AIRBUS: CONTRATTO CON OPTUS PER ONESAT – Airbus Defence and Space ha vinto un contratto per un fully reconfigurable telecomunications satellite dalla seconda più grande compagnia di telecomunicazioni australiana e principale operatore satellitare Optus. Il satellite si baserà sulla nuova standard OneSat product line ed è il primo contratto di Airbus dall’operatore australiano. Airbus fornirà una soluzione end-to-end, con progettazione e produzione dell’Optus 11 spacecraft, nonché una suite digitale avanzata per gestire il digital payload e le risorse satellitari end-to-end, fornendo a Optus un sistema chiavi in mano e la possibilità di aggiungere payload ospitati come SBAS. Ciò che distingue Optus 11 è la sua capacità di regolare la copertura, capacità e frequenza, attraverso l’elaborazione a bordo e antenne attive con beam forming capability. Optus 11 fornirà una combinazione di broadcast and broadband VHTS missions in Ku band in Australia e Nuova Zelanda, per migliorare la trasmissione Direct to Home nella regione dell’Australasia, aumentare la copertura nelle zone dell’Antartico e del Pacifico e sostenere la crescita dei mobile markets. Jean-Marc Nasr, Airbus’ Head of Space Systems, ha dichiarato: “Siamo grati a Optus per la loro fiducia in Airbus in una regione in cui abbiamo l’ambizione di lavorare con l’industria locale per sostenere lo sviluppo della tecnologia spaziale, sia nel settore civile che in quello della difesa”.

IATA: LE MISURE DI QUARANTENA BLOCCANO LA RIPRESA IN AFRICA E MEDIO ORIENTE – L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato i governi in Africa e Medio Oriente a mettere in atto alternative alla quarantena all’arrivo, che consentano il riavvio delle economie evitando l’importazione di casi COVID-19. Le misure di quarantena imposte dai governi in 36 paesi in Africa e Medio Oriente rappresentano il 40% di tutte le misure di quarantena a livello globale. Con oltre l’80% dei viaggiatori non disposti a viaggiare quando è richiesta la quarantena, l’impatto di queste misure provoca che i paesi restano bloccati anche se i loro confini sono aperti. “È fondamentale che i governi implementino alternative alle misure di quarantena. La regione è effettivamente in completo blocco, con il settore dei viaggi e del turismo chiuso. Ciò è dannoso in una regione in cui 8,6 milioni di persone dipendono dall’aviazione per i propri mezzi di sussistenza”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

DELTA RIAPRE ALCUNI DELTA SKY CLUB – Mentre Delta aggiunge voli al suo programma, alcuni Delta Sky Club stanno riaprendo le loro porte con livelli di protezione aggiuntivi per mantenere i clienti al sicuro e a loro agio. I club di Chicago O’Hare (E Concourse), Denver, Miami, Nashville, Orlando, Phoenix e San Francisco si uniranno ai club che stanno già operando, riaprendo durante il mese di luglio, con ulteriori club che riapriranno man mano che i viaggi aumenteranno nei prossimi mesi. “Nulla è più importante della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti e ospiti”, ha dichiarato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Il nostro Delta CareStandard si estende ad ogni fase del viaggio, compresi i Delta Sky Club. Dalla capacità di posti a sedere, alle procedure di pulizia, alle opzioni alimentari confezionate individualmente e un’esperienza del bar modificata, abbiamo pensato e migliorato ogni punto di contatto per farti sentire sicuro e a tuo agio durante la tua visita al Club”.

LEONARDO COLLOCA CON SUCCESSO SULL’EUROMERCATO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BENCHMARK PER 500 MILIONI DI EURO – Leonardo S.p.A. ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 500 milioni di euro, rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali italiani e internazionali. Le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 5,5 anni, scadenza gennaio 2026 e cedola a tasso fisso del 2,375%. Il prezzo di emissione è pari a 98,933%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “La nuova emissione obbligazionaria testimonia la solidità del merito di credito di Leonardo sul mercato finanziario, anche in un periodo eccezionale come questo. Leonardo continua nel suo impegno a perseguire una strategia finanziaria disciplinata, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, con il fine ultimo di creare valore per tutti gli stakeholder”. Il successo dell’operazione, sottoscritta 4 volte rispetto all’ammontare, conferma l’interesse significativo del mercato per Leonardo. Leonardo utilizzerà il ricavo netto dell’emissione per rifinanziare prestiti di prossima scadenza, allungando la vita media del debito.

NUOVE NOMINE PER DELTA CARGO – Delta Cargo ha nominato Gonzalo Hernandez come General Manager – Cargo Sales-Asia Pacific. Inizia oggi il suo nuovo ruolo in cui gestirà le Cargo Sales functions per il Giappone, la Corea e in tutto il Sud-est asiatico, compreso il cargo business per la joint venture partnership di Delta con Korean Air. Jonathan Corbi, che ha base ad Atlanta, diventerà interim General Manager for the Europe, Middle East, Africa and India (EMEAI) region, a partire dal 1° luglio 2020, a seguito del trasferimento di Hernandez a Seoul, in Corea del Sud. Hernandez, nel frattempo, sostituisce Eric Anderson, che è tornato ad Atlanta per assumere la carica di Director of Cargo Strategy, Alliances and Technology. “Gonzalo, Eric e Jon apportano una vasta esperienza ai loro nuovi ruoli avendo tutti lavorato nel settore per un certo numero di anni”, ha dichiarato Eric Wilson, Managing Director Global Sales, Delta Cargo.

ETIHAD GUEST: 20 MILIONI DI MIGLIA DONATE IN SUPPORTO AI RIFUGIATI – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha lanciato una campagna il 5 aprile 2020 per incoraggiare i membri a donare le loro miglia Etihad Guest per sostenere gli sforzi di prevenzione e risposta ai focolai di coronavirus (COVID-19) nei luoghi dei rifugiati, in collaborazione con l’United Nations Refugee Agency (UNHCR) a livello globale e Emirates Red Crescent (ERC) in Medio Oriente. Dal lancio della campagna, i membri di Etihad Guest hanno donato oltre 10 milioni di miglia Etihad Guest. Nadia Bastaki, Vice President Medical Services, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo grati per la generosità dei nostri membri Etihad Guest e, nel tentativo di combattere la pandemia e partecipare a questa lotta, stiamo abbinando la loro donazione con altri 10 milioni di miglia, equamente distribuite tra UNCHR ed ERC, per portare il numero totale di miglia donate a 20 milioni, per aiutare le comunità meno fortunate in tutto il mondo”.

ETIHAD AIRWAYS SUPPORTA LE UAE HUMANITARIAN MISSIONS – Etihad Airways in collaborazione con l’UAE Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, ha trasportato aiuti umanitari del governo degli UAE verso 54 destinazioni, con 106 UAE humanitarian aid charters. Ad oggi, gli Emirati Arabi Uniti hanno assistito oltre 1 milione di operatori sanitari in tutto il mondo fornendo più di 1.000 tonnellate di dispositivi di protezione individuale (DPI), aiuti medici e alimentari nella lotta contro la pandemia COVID-19. Ahmed Al Qubaisi, Senior Vice President Government, International and Communications, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad Airways ha operato oltre la metà dei voli umanitari degli Emirati Arabi Uniti e vorremmo ringraziare tutte le entità che hanno supportato e facilitato questo progetto speciale”.