Austrian Airlines riprende i voli a lungo raggio e espande il servizio AIRail

Dopo una pausa di oltre 100 giorni, uno dei primi voli a lungo raggio regolari operati da Austrian Airlines è decollato da Vienna ieri alle 10:33 come volo OS 89. Il Boeing 767, con registrazione OE-LAX, è atterrato all’aeroporto di Newark, New Jersey, verso le 13:45 Quasi un terzo del velivolo era occupato, con 64 passeggeri a bordo. Il volo di ritorno era al completo. Ancor prima dell’aereo verso New York, il volo OS 65 è decollato per Chicago. Poco dopo, il terzo volo a lungo raggio, OS 93, è decollato per Washington. Il riavvio di Bangkok è previsto per luglio. Tutte queste destinazioni sopra menzionate saranno servite tre volte a settimana ciascuna, tutti i voli sono operati con Boeing 767.

“Le rotte a lungo raggio costituiscono la suprema disciplina nell’Austrian aviation”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines. “Pertanto, dopo un’interruzione così lunga, siamo ovviamente lieti di poter offrire di nuovo voli intercontinentali e di conseguenza il nostro hub, l’aeroporto di Vienna, è di nuovo funzionante”.

L’ultimo volo di linea a lungo raggio Austrian Airlines regolarmente programmato prima della sosta forzata, con partenza da Chicago, è atterrato a Vienna il 19 marzo 2020. Nel frattempo Austrian Airlines ha effettuato vari voli di rimpatrio da Sud America, Africa, Australia e Nuova Zelanda, tra gli altri posti. Anche i voli di trasporto per forniture mediche dalla Cina e dalla Malesia hanno avuto luogo e proseguiranno a luglio.

“Lentamente ma sicuramente, l’aviazione sta tornando. La ripresa dei voli a lungo raggio di Austrian Airlines è un impulso importante per l’intero settore turistico. Anche se ci vorrà del tempo per raggiungere i livelli pre-crisi, compiamo ulteriori passi per superare la crisi con i nuovi collegamenti a lungo raggio”, spiega Julian Jäger, Member of the Executive Board of Flughafen Wien AG.

Inoltre, Austrian Airlines e Austrian Federal Railways (ÖBB) stanno espandendo l’offerta “Train to Plane”. A partire dal 20 luglio 2020, ogni giorno saranno operati fino a 31 treni AIRail tra la stazione centrale di Salisburgo e l’aeroporto di Vienna. Ciò comprende un aumento di oltre dieci volte rispetto alla media precedente di tre collegamenti ferroviari al giorno. Un Railjet con numero di volo Austrian Airlines verrà operato tra Salisburgo e l’Aeroporto di Vienna ogni ora tra le 5 e le 20:30. La nuova offerta può essere prenotata da domani, 3 luglio, su austrian.com. Al contrario, Austrian Airlines non riprenderà i voli sulla rotta Salisburgo-Vienna.

“L’aeroporto di Vienna è raggiungibile in treno da Salisburgo in meno di tre ore e senza cambiare treno. Questo è il motivo per cui la nostra offerta AIRail è un’alternativa valida e più ecologica al volo. Siamo fiduciosi che in futuro saremo in grado di accogliere molti ospiti di Austrian Airlines su AIRail da Salisburgo, che poi si trasferiranno a Vienna sui voli a lungo raggio”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

I clienti di Austrian Airlines godranno di numerosi vantaggi quando prenotano una connessione AIRail, ad esempio un servizio di connessione garantito, indipendentemente dal fatto che continuino il viaggio in aereo o in treno. Ciò significa che i passeggeri che perdono il volo o il treno in coincidenza a causa di un arrivo inaspettato in ritardo del treno o dell’aeromobile verranno automaticamente riprenotati su un collegamento di viaggio alternativo. I passeggeri di Business Class viaggiano in prima classe e hanno libero accesso alla ÖBB Lounge prima della partenza. Inoltre, i passeggeri di Austrian Airlines possono anche accumulare miglia con AIRail nell’ambito del programma Miles & More. Infine, i passeggeri ricevono anche un buono di ristorazione che possono utilizzare nella carrozza ristorante ÖBB. Il tempo di percorrenza totale tra la stazione centrale di Salisburgo e l’aeroporto di Vienna è di due ore e 49 minuti.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)