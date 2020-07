British Airways riapre diverse rotte a Luglio

Per tutto il mese di luglio British Airways riprenderà a volare verso più destinazioni attraverso la sua rete, pur offrendo meno frequenze a causa della riduzione della domanda e dell’impatto delle restrizioni globali.

Attraverso il Regno Unito e l’Europa, la compagnia aerea tornerà verso più destinazioni a corto raggio entro la fine di luglio, tra cui Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kosovo, Marocco, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. I voli nazionali riprenderanno tra Londra e Belfast, Inverness, Jersey, Manchester, Newcastle e Newquay e la compagnia aerea passerà a doppi servizi giornalieri per Edimburgo e Glasgow.

British Airways tornerà anche su un piccolo numero delle sue normali rotte a lungo raggio entro la fine di luglio. I servizi riprenderanno attraverso le Americhe, compresi i voli per Bermuda, Dallas, Miami, Seattle e Toronto. Questi si uniscono ai voli per San Francisco, ripartiti a giugno insieme a destinazioni già servite, tra cui Boston, Chicago, Los Angeles, New York (JFK) e Washington, con un programma molto ridotto. I Caraibi vedranno British Airways tornare da luglio, a Barbados e Kingston.

Insieme a Hong Kong e Singapore in Estremo Oriente, che la compagnia aerea ha ripreso a volare a giugno, vi saranno servizi per Tokyo Haneda in Giappone.

La sicurezza è al centro dell’attività di British Airways e la compagnia aerea ha introdotto una serie di misure per proteggere i viaggiatori e chiede ai clienti di attenersi alle nuove misure per aiutare a gestire il benessere di tutti coloro che viaggiano.

Queste includono: check-in online, download della carta d’imbarco e, se possibile, scansione automatica delle carte d’imbarco al gate di partenza; distanziamento sociale e l’uso di disinfettanti per le mani collocati negli aeroporti; indossare sempre una maschera e portarne abbastanza per sostituirla ogni quattro ore per voli più lunghi; chiedere ai clienti di non viaggiare se pensano di avere sintomi di Covid-19; il personale di bordo indossa DPI e viene effettuato un nuovo servizio di ristorazione, che riduce il numero di interazioni richieste con i clienti; chiedere ai clienti di assicurarsi di avere tutto il necessario dal loro bagaglio a mano prima della partenza e, ove possibile, di riporre il loro bagaglio a mano sotto il sedile di fronte a loro.

La compagnia aerea sta pulendo tutte le superfici chiave, compresi i sedili, gli schermi, le fibbie dei sedili e i vassoi dopo ogni volo e ogni aereo viene completamente pulito ogni giorno. L’aria su tutti i voli British Airways viene completamente riciclata una volta ogni 2-3 minuti attraverso i filtri HEPA, che rimuovono i microscopici cluster di virus e batteri con un’efficienza superiore al 99,9%, equivalente agli standard delle sale operatorie ospedaliere.

Alex Cruz, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Dopo mesi di blocco e stress, sappiamo che le persone vorranno viaggiare per riunirsi con amici e familiari e fare una meritata pausa. Abbiamo messo in atto misure – secondo gli standard del governo britannico e delle autorità di regolamentazione dell’aviazione – per garantire che stiamo facendo tutto il possibile per proteggere il benessere dei nostri clienti e colleghi e chiederemo loro di fare la loro parte anche in questo”.

(Ufficio Stampa British Airways)