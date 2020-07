Iberia Group presenta il programma di volo estivo con nuove rigorose misure di igiene e salute

Incentrato sulla Spagna e sul resto d’Europa, il programma di volo estivo di Iberia Group, verso oltre 50 destinazioni spagnole ed europee, presenta nuove misure sanitarie e igieniche per garantire la sicurezza dei passeggeri e una piacevole esperienza di viaggio, in linea con le raccomandazioni dell’European Air Safety Agency (EASA) e dell’European Centre for Disease Control (ECDC), intese a facilitare il recupero dei viaggi aerei in un ambiente sicuro.

In Spagna, Iberia volerà da/per Alicante, Almeria, Asturias, Barcellona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruna, Madrid, Malaga, Pamplona, Santander, San Sebastian, Santiago de Compostela, Seville, Valencia e Vigo. Nelle Baleari e nelle Canarie, le destinazioni sono Gran Canaria, Tenerife North and South, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Maiorca, Minorca e Ibiza.

Le destinazioni europee includono Amsterdam, Atene, Bologna, Brussels, Copenhagen, Dublino, Dubrovnik, Stoccolma, Ginevra, Lisbona, London Heathrow, Lione, Marsiglia, Milano, Munich, Paris Orly, Porto, Roma, Tolosa, Venezia e Zurigo.

In agosto si aggiungeranno Praga, Berlino, Manchester, London Gatwick e Paris CDG.

A questo link tutte le informazioni riguardo le misure sanitarie adottate dalla compagnia per un viaggio sicuro: https://www.iberia.com/it/it/covid-19/measures-taken/.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)