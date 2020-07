News Brevi – 04.07.2020

ICAO: NUOVI PNR DATA STANDARDS PER CONTRASTARE I REATI – Una serie dettagliata di international Standards and Recommended Practices (SARP) per aiutare gli Stati a stabilire le loro capacità di raccogliere, utilizzare, elaborare e proteggere i Passenger Name Record (PNR) data, per aiutare a rilevare e contrastare i reati di terrorismo, è stata recentemente approvata dall’ICAO governing body. L’United Nations Security Council (UNSC) Resolution 2396 prescriveva che i paesi dovevano sviluppare la capacità di raccogliere, elaborare e analizzare, a supporto dell’ICAO SARPS, i PNR data delle compagnie aeree allo scopo di contrastare e individuare i reati di terrorismo e relativi trasferimenti. La risoluzione “esorta inoltre l’ICAO a collaborare con i suoi Stati membri per stabilire uno standard per la raccolta, l’uso, l’elaborazione e la protezione dei PNR data”. “Lo scambio di PNR data aiuta a prevenire il volo di foreign terrorist fighters, migliorando al contempo l’efficienza di viaggio dei viaggiatori legittimi”, ha osservato il President of the ICAO Council, Mr. Salvatore Sciacchitano. “L’adozione dell’Amendment 28 to Annex 9 – Facilitation to the Convention on International Civil Aviation, fornisce non solo un orientamento tecnico fondamentale, ma anche un importante meccanismo giuridico a sostegno dello scambio di questi dati da parte degli Stati”. In attesa di ulteriori e sostanziali feedback nazionali sui PNR standards, l’Amendment 28 entrerà in vigore nell’ottobre 2020 e sarà applicabile nel febbraio 2021. “L’Amendment 28 to Annex 9 – Facilitation to the Convention on International Civil Aviation, standardizza molti aspetti delle pratiche di scambio di PNR esistenti negli Stati, che aumenteranno l’efficienza sia per gli operatori che per i servizi di controllo delle frontiere”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu. “Questi nuovi standard forniscono chiarezza in termini di quali passenger data sono accettabili per la raccolta e lo scambio e in quali circostanze possono verificarsi”.

ROLLS-ROYCE: COMUNICATO RIGUARDO LE OPZIONI PER LA RIPRESA – Rolls-Royce Holdings, in risposta ad alcune affermazioni della stampa, comunica: “Confermiamo di essere nelle prime fasi della revisione di una serie di potenziali opzioni per rafforzare il nostro bilancio e posizionarci per la ripresa dopo COVID-19. Tuttavia, non sono state prese decisioni. La nostra attuale posizione finanziaria e liquidità rimangono forti. Un ulteriore annuncio verrà fatto se e quando appropriato”.