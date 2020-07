ATR ottiene un importante traguardo verso la certificazione cinese

Nell’ambito della convalida del processo di certificazione dell’ATR 42-500 con modification 5948 in Cina, un certification flight test è decollato ed è atterrato al Francazal airport di Tolosa. Il volo, che ha avuto luogo venerdì 3 luglio, rappresenta un passo importante verso la ATR type certification validation in Cina, prevista per l’autunno 2020. L’ATR 42-500 con modification 5948 è anche noto come ATR 42-600 e la certificazione consentirà la prima consegna di questo aereo di ultima generazione a un cliente in Cina. Il test di tre ore è stato eseguito in collaborazione con le Chinese and European airworthiness authorities CAAC (Civil Aviation Administration of China) e European Union Aviation Safety Agency (EASA), i cui piloti di quest’ultima erano a bordo del volo insieme a un equipaggio ATR.

La Cina sta cercando di espandere la sua connettività, con i velivoli regionali sotto 100 posti che rappresentano solo il 2,5% della flotta cinese complessiva, rispetto a una media mondiale del 25%. Nel 2019 la Cina aveva 238 aeroporti, sebbene l’83% del traffico cinese sia concentrato in soli 39 aeroporti ciascuno con oltre 10 milioni di passeggeri all’anno.

164 aeroporti regionali, che rappresentano il 7% del traffico passeggeri totale, trarrebbero vantaggio da collegamenti rapidi e affidabili. Date le distanze coinvolte, è necessario che un velivolo versatile operi queste rotte.

“Un ATR 42-600 in una 30-seat General Aviation configuration sarebbe la soluzione ideale per fornire questa connettività essenziale e incrementare l’economia locale”, afferma ATR.

Nella foto: gli ATR and EASA crews celebrano il completamento del Flight Test, che ha raccolto dati importanti per il certification process.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)