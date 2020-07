ICAO: Singapore e il Regno Unito iniziano trials per migliroare la public health safety for aircrew

Singapore e l’United Kingdom (UK) stanno avviando una serie di trials per testare il crew module delle International Civil Aviation Organization (ICAO) Council Aviation Recovery Taskforce (CART) Take-off guidelines. Queste linee guida mirano a ridurre il rischio per la salute pubblica dei passeggeri, degli equipaggi e del personale aeroportuale, rafforzando al contempo la fiducia del pubblico viaggiante.

ICAO, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), United Kingdom Civil Aviation Authority, Changi Airport, Heathrow Airport, British Airways e Singapore Airlines partecipano a questi trials. I trials testeranno le misure per gli air crew durante i viaggi tra Singapore e il Regno Unito. Le misure comprendono il mantenimento di una distanza di sicurezza, il rispetto di tutti i pertinenti requisiti doganali, di immigrazione e sanitari, il rispetto dell’igiene delle mani e la riduzione delle interazioni con i passeggeri. Durante la sosta nei rispettivi paesi, l’equipaggio deve rimanere sempre nelle rispettive crew accommodation.

Le misure si basano sulle ICAO CART guidelines, sono personalizzate in base alle esigenze di ciascuno Stato e sono integrate nel regional implementation planning a supporto dei “Public Health Corridors”, ora in fase di lancio da parte di ICAO. I dati saranno raccolti dalle parti partecipanti per tutte le fasi dei voli e successivamente l’ICAO rivedrà e analizzerà i dati con i tre partner, per rafforzare le linee guida ove necessario.

Kevin Shum, Director-General of the CAAS, ha dichiarato: “Singapore è lieta di partecipare ai trials. L’ICAO CART “Take-off” guidance document offre una serie di linee guida per coordinare i passi della comunità aeronautica internazionale verso il recupero e per rafforzare la fiducia del pubblico nei viaggi internazionali. Queste linee guida adottano un approccio flessibile e pragmatico, focalizzandosi su ciò che ha senso dal punto di vista operativo ed economico, tenendo presente che i diversi paesi devono affrontare condizioni, risks and risk tolerance diversi. I trials aiuteranno a convalidare e migliorare i processi, ove necessario”.

Richard Moriarty, Chief Executive of the UK Civil Aviation Authority, ha dichiarato: “L’aviazione è un’industria intrinsecamente internazionale, quindi è fondamentale collaborare a stretto contatto con i nostri partner in tutto il mondo per affrontare le sfide presentate da COVID-19. L’UK CAA è quindi molto lieto di contribuire a questi trials. In definitiva, questo lavoro dovrebbe aiutare a mantenere il trasporto aereo il più sicuro possibile sia per i passeggeri che per gli equipaggi durante l’attuale pandemia”.

Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato: “Il lavoro e i risultati del CART sono stati sviluppati in collaborazione con gli Stati membri dell’ICAO Council, i nostri colleghi del WHO, molte altre organizzazioni internazionali e i nostri partner nel settore dell’aviazione. Sono stati progettati per consentire agli Stati membri e all’industria di attuare misure armonizzate di mitigazione del rischio, nel pieno rispetto delle più recenti raccomandazioni mediche e di salute dei viaggiatori disponibili. Il Public Health Corridor (PHC) dell’ICAO è coerente con le CART recommendations e rappresenta il meccanismo di attuazione dei CART “Take-off” criteria. Vogliamo ringraziare le autorità aeronautiche di Singapore e del Regno Unito per il supporto e il coinvolgimento in questo processo e per i loro continui contributi all’ICAO”.

(Ufficio Stampa ICAO)