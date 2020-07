oneworld lancia il customer information portal per la salute e il benessere dei passeggeri

oneworld ha lanciato un portale informativo per fornire ai clienti gli ultimi aggiornamenti sulle misure di salute e benessere che possono aspettarsi durante il viaggio, sottolineando ulteriormente l’impegno delle compagnie aeree aderenti all’alleanza globale per la sicurezza e l’assistenza dei passeggeri.

Ospitato su https://www.oneworld.com/covid-19/oneworld-together, il portale funge da risorsa unica per i clienti riguardo le informazioni sulle varie misure attuate a terra e in volo dalle compagnie aeree membri di oneworld, nonché dai principali aeroporti del network globale oneworld. I clienti che viaggiano in multi-sector journeys attraverso l’alleanza possono essere certi che le compagnie aeree associate a oneworld si impegnano a proteggere la loro salute e il loro benessere in ogni fase del loro viaggio.

Le misure introdotte dalle compagnie aeree associate includono contactless check-in, pulizia migliorata ed estesa di punti di contatto sugli aeromobili, negli aeroporti e nelle lounges, l’allontanamento fisico durante il processo di imbarco e l’uso di maschere e rivestimenti per il viso. Questi si aggiungono alle misure di base tra cui l’uso di filtri HEPA a bordo degli aerei.

Sul portale, i clienti possono visualizzare facilmente le ultime informazioni sulle misure di salute e benessere implementate dalla loro compagnia aerea oneworld. I clienti possono anche cercare le misure che sono state introdotte nei principali aeroporti del network globale oneworld, per prepararsi ulteriormente al loro prossimo viaggio.

Rob Gurney, CEO di oneworld, ha dichiarato: “La sicurezza è sempre stata la massima priorità per le compagnie aeree associate a oneworld. Mentre l’esperienza di volo è diversa durante questi tempi difficili, le nostre compagnie aeree associate hanno implementato misure aggiuntive per proteggere la salute e la sicurezza dei clienti. Il portale che abbiamo presentato oggi è un altro passo in tale impegno e speriamo che i clienti possano avere una tranquillità ancora maggiore mentre riprendono a viaggiare”.

(Ufficio Stampa oneworld)