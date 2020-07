Qantas: voli speciali per dire addio al 747

Qantas ha annunciato un programma di eventi per salutare il suo ultimo Boeing 747 rimasto e offrire l’opportunità di dire addio alla tanto amata “Queen of the Skies” prima del suo ritiro dalla flotta del vettore.

La compagnia aerea effettuerà tre one-hour “farewell jumbo joy flights” in partenza da Sydney, Canberra e Brisbane, in risposta alle richieste di dipendenti e clienti per un’ultima possibilità di volare sull’aereo.

Il Qantas 747 Fleet Captain Owen Weaver ha affermato che il 747 ha un posto speciale nel cuore di molti: “Il 747 è stato un magnifico velivolo ed è giusto che celebriamo la fine di cinquant’anni di momenti storici per la compagnia aerea e l’aviazione in Australia”.

“Da quando i primi 747 si sono uniti alla flotta di Qantas nel 1971, questi aerei hanno operato numerosi rescue flights per riportare gli australiani a casa durante i periodi di crisi e hanno fornito un passaggio sicuro a molti viaggiatori che effettuavano il loro primo volo internazionale da o verso l’Australia. Questi tre voli offriranno l’ultima opportunità di volare sul 747 Qantas prima che esca dalla flotta, con alcuni dei nostri frequent flyer e appassionati di aviazione tanto affezionati all’aereo come noi, dopo aver trascorso migliaia di ore a bordo nel corso degli anni. C’è un’enorme quantità di nostalgia e affetto associati al nostro 747 e per coloro che si perdono un posto sui voli, saranno almeno in grado di intravedere l’aereo mentre si dirige verso i cieli australiani per l’ultima volta“.

I voli saranno in vendita a mezzogiorno di mercoledì 8 luglio su Qantas.com e opereranno lunedì 13 luglio (Sydney), mercoledì 15 luglio (Brisbane) e venerdì 17 luglio (Canberra). Le tariffe Economy costano $400 e un piccolo numero di biglietti in Business Class sarà disponibile per $747 con extra aggiuntivi inclusi.

I posti saranno limitati per massimizzare il comfort dei passeggeri (in linea con altri joy flights precedentemente operati).

I voli saranno operati su cost-recovery basis e gli utili saranno devoluti all’HARS Aviation Museum di Albion Park (Wollongong) e al Qantas Founders Museum di Longreach per sostenere i loro sforzi per preservare e promuovere l’eredità del 747 per le generazioni future. Entrambi i musei hanno un 747 Qantas in mostra al pubblico.

Il final 747-400 della flotta partirà da Sydney alle 14:00 circa il 22 luglio 2020 come volo QF7474.

Prima della sua partenza definitiva il 22 luglio, Qantas ospiterà un hangar farewell event per i dipendenti.

I farewell jumbo jet joy flights opereranno con i Fly Well protocols in atto.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)