TAP Air Portugal potenzia l’offerta ad agosto

TAP Air Portugal annuncia che agli inizi del mese di agosto amplierà la propria offerta, ripristinando i collegamenti Venezia-Lisbona e Milano-Porto, in aggiunta alle rotte Roma-Lisbona e Milano-Lisbona attive già dal primo luglio.

Nello stesso mese il vettore aumenterà in modo significativo i voli interni al Portogallo – pioniere nel lancio del marchio Clean & Safe nonchè primo Paese europeo a ricevere il marchio Safe Travels dal World Travel & Tourism Council – così come i collegamenti per raggiungere i due arcipelaghi portoghesi delle Azzorre e di Madeira e le splendide spiagge dell’Algarve tramite Faro. Anche i collegamenti intercontinentali già attivi oltre l’Atlantico in Africa e nelle Americhe saranno potenziati.

Di recente TAP ha sviluppato e implementato TAP Clean & Safe, un nuovo e rigoroso standard in materia d’igiene, salute e sicurezza sanitaria, in linea con i criteri EASA, IATA, DGS e UCS, garantendo così che durante i viaggi a bordo dei propri aeromobili sia preservata la salute dei passeggeri. Le informazioni principali su questo nuovo standard e su tutte le procedure e le raccomandazioni sono disponibili su: https://www.flytap.com/pt-pt/recomendacoes-covid-19.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)