IATA: un sondaggio tra i viaggiatori rivela le preoccupazioni per il ritorno in volo

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato un sondaggio che mostra la volontà dell’opinione pubblica di viaggiare, pur con le preoccupazioni sui rischi riguardo COVID-19 durante i viaggi aerei. I piani di riavvio del settore affrontano le principali preoccupazioni dei passeggeri.

“Le persone sono chiaramente preoccupate per COVID-19 quando viaggiano. Ma sono anche rassicurate dalle misure pratiche introdotte dai governi e dall’industria sotto la Take-off guidance sviluppata dall’International Civil Aviation Organization (ICAO). Queste includono l’uso della maschera, l’introduzione della tecnologia senza contatto nei processi di viaggio e le misure di screening. Questo ci dice che siamo sulla buona strada per ripristinare la fiducia nei viaggi. Ma ci vorrà del tempo. Per avere il massimo effetto, è fondamentale che i governi implementino queste misure a livello globale”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“L’indagine ha anche evidenziato alcune questioni chiave nel ripristino della fiducia, dove l’industria dovrà comunicare i fatti in modo più efficace.

Riguardo la qualità dell’aria in cabina, mentre il 57% dei viaggiatori ritiene che la qualità dell’aria sia pericolosa, il 55% ha anche risposto di aver capito che è pulita come l’aria in una sala operatoria. La qualità dell’aria negli aeromobili moderni è, in effetti, molto migliore della maggior parte degli altri ambienti chiusi. Viene scambiata con aria fresca ogni 2-3 minuti, mentre l’aria nella maggior parte degli edifici per uffici viene scambiata 2-3 volte all’ora. Inoltre, i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) catturano il 99,99% dei germi, incluso il Coronavirus.

Riguardo il distanziamento sociale, i governi consigliano di indossare una maschera (o una copertura per il viso) quando non è possibile il distanziamento sociale, come nel caso dei trasporti pubblici. Ciò è in linea con la guidance ICAO. Inoltre, mentre i passeggeri sono seduti nelle immediate vicinanze a bordo, il flusso d’aria della cabina va dal soffitto al pavimento. Ciò limita la potenziale diffusione di virus o germi all’indietro o in avanti nella cabina. Esistono diverse altre barriere naturali alla trasmissione del virus a bordo, tra cui l’orientamento in avanti dei passeggeri (limitazione dell’interazione faccia a faccia), schienali dei sedili che limitano la trasmissione da una fila all’altra e il movimento limitato dei passeggeri nella cabina.

Non sono necessarie misure di allontanamento sociale a bordo dell’aeromobile secondo autorità aeronautiche di tutto rispetto come la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, la European Aviation Safety Agency o ICAO”, afferma IATA.

“Non è un segreto che i passeggeri abbiano preoccupazioni circa il rischio di trasmissione a bordo. Dovrebbero essere rassicurati dalle numerose funzionalità integrate dell’air flow system e dalla disposizione dei sedili rivolti in avanti. Inoltre, lo screening prima del volo e le coperture facciali sono tra gli strati extra di protezione che vengono implementati dall’industria e dai governi su consiglio dell’ICAO e dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nessun ambiente è privo di rischi, ma pochi ambienti sono controllati come la cabina dell’aeromobile. E dobbiamo assicurarci che i viaggiatori lo capiscano”, ha detto de Juniac.

“Quasi la metà degli intervistati (45%) ha indicato che sarebbero tornati a viaggiare entro pochi mesi dalla scomparsa della pandemia, ma si tratta di un calo significativo rispetto al 61% registrato nel sondaggio di aprile. Nel complesso, i risultati del sondaggio dimostrano che le persone non hanno perso il gusto per i viaggi, ma ci sono ostacoli al ritorno ai livelli di viaggio pre-crisi.

La maggior parte dei viaggiatori intervistati prevede di tornare a viaggiare per vedere la famiglia e gli amici (57%), le vacanze (56%) o fare affari (55%) il più presto possibile dopo che la pandemia si sarà calmata. Ma il 66% ha affermato che avrebbe viaggiato di meno per il tempo libero e gli affari nel mondo post-pandemia. Il 64% ha indicato che avrebbe rinviato il viaggio fino a quando i fattori economici non fossero migliorati (personali e più ampi)”, prosegue IATA.

“Questa crisi potrebbe avere un’ombra molto lunga. I passeggeri ci dicono che ci vorrà del tempo prima di tornare alle loro vecchie abitudini di viaggio. Molte compagnie aeree non prevedono che la domanda torni ai livelli del 2019 fino al 2023 o al 2024. Numerosi governi hanno risposto con linee finanziarie e altre misure di soccorso al culmine della crisi. Poiché alcune parti del mondo stanno iniziando la lunga strada verso la ripresa, è fondamentale che i governi rimangano coinvolti. Le misure di soccorso continue, come la riduzione delle use-it-or-lose it slot rules, le tasse ridotte o le misure di riduzione dei costi saranno fondamentali per il prossimo futuro”, ha affermato de Juniac.

Uno dei maggiori bloccanti per il recupero del settore è la quarantena. Circa l’85% dei viaggiatori ha espresso preoccupazione per essere messo in quarantena durante il viaggio, un livello analogo di preoccupazione di coloro che hanno espresso preoccupazione generale per la cattura del virus durante il viaggio (84%). E, tra le misure che i viaggiatori erano disposti ad adottare per adattarsi ai viaggi durante o dopo la pandemia, solo il 17% ha dichiarato di essere disposto a sottoporsi a quarantena.

“La quarantena è un killer della domanda. Mantenere i confini chiusi prolunga il dolore causando difficoltà economiche ben oltre le compagnie aeree. Se i governi vogliono riavviare i loro settori turistici, sono necessarie misure alternative basate sul rischio. Molti sono integrati nelle linee guida ICAO, come lo screening sanitario prima della partenza per scoraggiare le persone sintomatiche dal viaggio. Le compagnie aeree stanno aiutando questo sforzo con politiche di cambio prenotazione flessibili. In questi ultimi giorni abbiamo visto il Regno Unito e l’UE annunciare calcoli basati sul rischio per l’apertura dei loro confini. E altri paesi hanno scelto le opzioni di test. Dove c’è una volontà di aprirsi, ci sono modi per farlo in modo responsabile”, ha detto de Juniac.

L’indagine su 11 paesi, condotta durante la prima settimana di giugno 2020, ha valutato le preoccupazioni dei viaggiatori durante la pandemia e le previsioni possibili per il loro ritorno in viaggio. Questa è la terza fase del sondaggio, con fasi precedenti condotte alla fine di febbraio e all’inizio di aprile. Tutti gli intervistati avevano effettuato almeno un volo da luglio 2019.

(Ufficio Stampa IATA)