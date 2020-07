DHL pianifica il “volo perfetto” da Lipsia a New York City

DHL Express ha pianificato un volo dimostrativo rivoluzionario nelle prime ore del mattino del primo luglio. Nel suo volo dall’hub DHL di Lipsia all’Aeroporto Internazionale JFK di New York City, l’A330-200F ha consumato una quantità considerevolmente inferiore di carburante e ha generato emissioni di CO2 ridotte. Ciò è stato possibile grazie allo spazio aereo reso libero a causa della pandemia Covid-19.

La compagnia aerea operativa di DHL European Air Transport GmbH ha identificato più di 50 azioni migliorative per supportare il “volo perfetto”, che consentono di risparmiare carburante e ridurre le emissioni di CO2. Queste includono il lavaggio del motore prima del volo, una migliore ottimizzazione della rotta utilizzando un sistema di pianificazione del volo all’avanguardia, un decollo ed una salita ottimali (ascesa all’altitudine di crociera dall’aeroporto di Lipsia / Halle) e una procedura avanzata di atterraggio all’ Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York, dove l’aereo può scendere con una angolazione costante che permette ai motori di operare ad una potenza minima.

“Il nostro scopo è di collegare ogni giorno le persone e migliorare la loro vita”, ha dichiarato Alberto Nobis, CEO di DHL Express Europe. “Vogliamo portare le spedizioni dei nostri clienti nel Paese di destinazione desiderato il più rapidamente possibile. Ecco perché abbiamo sedi in oltre 220 paesi e territori in tutto il mondo. Siamo anche consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente e cerchiamo di utilizzare tecnologie innovative per applicare tutte le possibili leve della nostra catena logistica per diventare più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Le rotte ottimali e il minor consumo di carburante ci aiuteranno a diventare ancora più ecologici”.

Il “volo perfetto” è stato effettuato in condizioni operative reali con l’aereo cargo caricato con la sua consueta capacità (circa 60 tonnellate di merci). E’ decollato dall’hub DHL di Lipsia / Halle mercoledì primo luglio intorno alle 3:15 (ora legale dell’Europa centrale), con arrivo a New York City per le 12:05 (CEST) dello stesso giorno. DHL Express ha sviluppato uno scenario di volo ottimale in collaborazione con tutte le unità di controllo del traffico aereo e altri partner dell’aviazione lungo la rotta atlantica, tra cui il controllo del traffico aereo tedesco (DFS), Eurocontrol, NATS (National Air Traffic Services, UK), IAA (Irish Aviation Authority ), Shanwick Oceanic Control, NavCanada, ISAVIA (Islanda), IATA (International Air Transport Association), FAA (Federal Aviation Administration) e PANYNJ (Autorità portuale di New York e New Jersey).

Un totale di 13 istituzioni si sono impegnate a supportare la rotta di volo e l’altitudine ottimali, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, del vento e del traffico aereo durante il volo. Il risparmio di carburante è pari a 1.000 kg, il che corrisponde a una riduzione di CO2 di 3.150 kg.

Roy Hughes, Vicepresidente Esecutivo di DHL Network Operations Europe, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere a bordo così tanti partner per questo volo. Il nostro “volo perfetto” può dar vita ad una rotta per rendere il trasporto aereo di merci più efficiente con il minor consumo di carburante possibile e una riduzione delle emissioni di CO2. Con questo volo dimostrativo possiamo ottenere importanti risultati per l’industria del trasporto aereo e contribuire all’ obiettivo climatico del gruppo DHL Deutsche Post di zero emissioni nette derivanti dal trasporto”.

Questa è solo una delle tante iniziative che il Gruppo DHL Deutsche Post sta attuando per rendere la logistica e l’aviazione il più possibile rispettose dell’ambiente. Con misure come l’attuale rinnovo della flotta A330-200F e l’acquisizione di 14 nuovi aeromobili Boeing 777F che generano fino al 18% in meno di emissioni di CO2, nonché la costruzione di un centro logistico ecologico all’aeroporto di Colonia/Bonn nel 2019, negli ultimi anni l’azienda ha investito molto nella modernizzazione delle sue operazioni di trasporto aereo. Inoltre, Deutsche Post DHL Group utilizza alternative verdi ai carburanti convenzionali in varie operazioni. Nell’ambito della sua appartenenza ad aireg e.V. e alla Global Alliance Powerfuels, la società sta portando avanti lo sviluppo di carburanti sostenibili come biocarburanti o e-fuel. Per il trasporto merci su strada, i veicoli elettrici per la consegna rappresentano già una percentuale significativa della flotta della compagnia.

(Ufficio Stampa DHL Express – Photo Credits: DHL)