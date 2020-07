Sadika Moussaoui diventa Head of Human Resources presso ATR

Sadika Moussaoui, 46 anni, è stata nominata Head of Human Resources presso ATR, a partire dal 1° luglio 2020. Responsabile della Group’s HR strategy, definirà e guidderà HR policy, social relations and health, safety and security protection. Riferirà direttamente al CEO, Stefano Bortoli.

Sadika Moussaoui prende il posto di Olga Renda-Blanche, che ha ricoperto la carica dal 2016 e che si è unita ad Airbus per assumere nuove responsabilità.

Sadika Moussaoui ha iniziato la sua carriera in Airbus nel 1998 nel payroll and personnel administration department, prima di entrare a far parte dei legal and social relations teams. Nel 2009 è diventata Head of Social Policy e ha lavorato per armonizzare gli accordi commerciali nella Airbus aircraft division. Nel 2012 è stata nominata Head of Human Resources for Airbus’ transnational centre of industrial excellence. Nel 2015 è diventata Head of Human Resources per la Airbus factory di Nantes, dove ha introdotto cambiamenti per l’organizzazione, per le sfide sociali, industriali e di performance. ATR trarrà vantaggio dall’ampia conoscenza di Sadika del settore dell’aviazione. Ha conseguito un DESS (French Higher Education Diploma) e un master in law and personnel management.

ATR desidera ringraziare calorosamente Olga Renda-Blanche per i suoi contributi e la sua dedizione a ATR, nonché per la professionalità e l’energia che ha portato al suo team. ATR le augura il meglio nelle sue future attività professionali.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)