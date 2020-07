Saab avvia la produzione del Gripen in Brasile

Il primo Saab aerostructures plant fuori dalla Svezia per il nuovo Gripen E/F fighter, a São Bernardo do Campo, Brasile, raggiunge un’altra importante pietra miliare con l’avvio della produzione. Questo sito costruisce sezioni del Gripen, che verranno poi consegnate alle final assembly facilities presso l’Embraer plant in Gavião Peixoto, São Paulo, e Saab a Linköping, Svezia.

Nel 2014 Saab ha firmato un contratto con il governo brasiliano per lo sviluppo e la produzione di 36 velivoli Gripen E/F. Nel settembre dello scorso anno è stato consegnato il primo Brazilian Gripen E aircraft per iniziare il flight test programme (leggi anche qui). Ora è stata raggiunta un’altra pietra miliare, poiché la produzione del Gripen inizia nel sito di Saab a São Bernardo do Campo.

Il tail cone e la front fuselage della single-seat version del Gripen fighter sono le prime aerostrutture ad entrare in produzione nel Saab site a San Paolo. Successivamente, verranno prodotti anche aerodynamic brakes, rear fuselage, wing box and front fuselage per la two-seater version.

“Questo è un altro risultato del Transfer of Technology (ToT) del Gripen programme. Basandoci su theoretical and practical on-the-job training per Brazilian engineers and assemblers nel nostro sito di Linköping, siamo stati in grado di stabilire una linea di produzione altamente qualificata nel production site in São Bernardo do Campo, seguendo gli stessi standard che abbiamo nella nostra factory in Svezia”, afferma Jonas Hjelm, head of Saab’s business area Aeronautics.

Attualmente Saab ha più di 70 dipendenti altamente qualificati presenti nel sito di São Bernardo do Campo, metà dei quali partecipano o hanno già partecipato al ToT Programme in Svezia. Una parte di questi dipendenti ha già completato la formazione ed è tornata per iniziare la produzione in Brasile.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab/Linus Svensson)