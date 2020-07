Lufthansa Technik equipaggia due nuovi Airbus A321neo LR per le German Armed Forces

Il Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) e Lufthansa Technik hanno firmato oggi un contratto per l’equipaggiamento di due nuovi Airbus A321neo LR (Long Range) per la German Air Force. Gli aerei dovrebbero arrivare a Lufthansa Technik in Amburgo ad agosto e ottobre 2021, dove saranno equipaggiati in modo multifunzionale per varie missioni. La consegna è prevista per il 2022.

La Lufthansa Technik VIP & Special Mission Aircraft Services business unit preparerà i due velivoli per vari tipi di missioni come troop transport and MedEvac role (medical evacuation). Con le installazioni appropriate, l’aereo può essere utilizzato in 18 diverse interior configurations. La loro capacità di trasporto passeggeri varia da 136 a 163 passeggeri. Inoltre, sono possibili il trasporto di un massimo di sei intensive care patients, il trasporto di un massimo di dodici moderately ill/injured patients, nonché varie configurazioni miste per patient transport.

La Lufthansa Technik Original Equipment Innovation business unit fornirà le Patient Transport Units (PTU) necessarie per il MedEvac role alle German Armed Forces. Il contratto concluso di conseguenza comprende 12 unità (più 2 unità di riserva). È possibile montare fino a sei PTU in ciascuno dei due A321neo LR.

Con l’Airbus A321neo LR, la German Air Force riceverà un moderno passenger aircraft che può essere utilizzato in varie cabin configurations su short, medium and long-haul flights.

I due velivoli saranno operati dal Federal Ministry of Defence (BMVg) Special Air Mission Wing, sfruttando al massimo gli effetti sinergici con i modelli Airbus A320 Family già introdotti. Il progetto di appalto corrispondente è già stato approvato il 3 luglio nel contesto dell’approvazione del Second Supplementary Budget 2020.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)