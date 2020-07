Boeing completa le consegne di elicotteri per l’Indian Air Force

Boeing ha completato la consegna di tutti i nuovi elicotteri militari AH-64E Apache e CH-47F(I) Chinook all’Indian Air Force (IAF). Gli ultimi cinque dei 22 elicotteri d’attacco Apache sono stati consegnati all’IAF presso la Air Force Station, Hindan. All’inizio di marzo, Boeing ha consegnato gli ultimi cinque dei 15 elicotteri per il trasporto pesante CH-47F(I) Chinook all’IAF.

“La centralità del cliente, l’impegno per la modernizzazione e la mission-readiness delle forze di difesa dell’India sono valori chiave per la nostra collaborazione con l’India”, ha affermato Surendra Ahuja, managing director, Boeing Defence India.

L’India è una delle 17 nazioni che hanno selezionato l’Apache e la variante più avanzata, l’AH-64E Apache, viene operata anche dagli Stati Uniti e da molti altri paesi. L’AH-64E Apache è dotato di un’architettura di sistema aperta che include i più recenti communications, navigation, sensor and weapon systems.

Venti forze di difesa in tutto il mondo hanno i Chinook in servizio o hanno un contratto per riceverli. L’iconico tandem-rotor helicopter è l’heavy-lift helicopter più affidabile ed efficiente da più di 50 anni, consentendo ai clienti di operare in climatic (hot), altitude (high) and crosswind conditions che in genere impediscono agli altri elicotteri di volare. Il CH-47F(I) Chinook presenta un moderno airframe, common avionics architecture system (CAAS) cockpit, digital automatic flight control system (DAFCS).

Nel settembre 2015 il Ministero della Difesa indiano ha concluso il suo ordine con Boeing per production, training and support di 22 AH-64E Apache e 15 CH-47F(I) Chinook helicopters. All’inizio di quest’anno, India e Stati Uniti hanno firmato un contratto per l’acquisizione di sei Apache per l’Indian Army durante la visita del presidente degli Stati Uniti a Nuova Delhi.

Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), joint venture tra Boeing e Hyderabad, produce aerostrutture per l’elicottero Apache AH-64 sia per l’esercito americano che per i clienti internazionali. I fornitori di Boeing in India stanno producendo sistemi e componenti critici per i Chinook, tra cui crown and tailcone assembly da Tata Advanced Systems e ramp and aft pylon da Dynamatic Technologies. Boeing oggi lavora con oltre 200 fornitori e partner nel paese a sostegno di “Make in India” e “Skill India”.

(Ufficio Stampa Boeing)