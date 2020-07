Air Europa riprende i collegamenti dall’Italia

Dal prossimo 15 luglio Air Europa riprenderà a volare da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Marco Polo destinazione Madrid, ponte di collegamento dell’Italia con la Spagna, isole Baleari e Canarie, centro e sud America.

Le rotte saranno giornaliere, ottimizzando gli operativi in coincidenza con i voli di proseguimento dall’Hub di Madrid, di medio e lungo raggio.

Ad oggi Air Europa ha ripreso a volare in Spagna e, sempre dal 15 luglio, volerà verso Santo Domingo, Montevideo, Quito e San Paolo. Ad agosto e settembre si prevede la ripartenza delle altre rotte verso il continente americano, in base alle disposizioni dei governi per la riapertura al traffico aereo internazionale. Tutte le tratte di lungo raggio saranno operate da Dreamliner 787-800 e 787-900 nella nuova configurazione 1-2-1.

La sicurezza dei passeggeri è garantita dal rispetto di tutti i protocolli e le raccomandazioni dell’EASA (European Union Aviation Safety Agency) e dell’AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) in ambito di igienizzazione, sanificazione e distanziamento, applicati e rafforzati per tutte le fasi del viaggio, dall’arrivo in aeroporto ai trasferimenti a bordo e nel corso del volo.

Si ricorda che gli aeromobili Air Europa sono dotati di filtri HEPA capaci di rendere l’area sterile fino al 99,9% e, inoltre, la compagnia è in costante collaborazione con le autorità sanitarie, per poter garantire ai passeggeri la massima sicurezza.

“Come preannunciato, dopo aver ripreso i collegamenti in Spagna, Air Europa sta riattivando le sue rotte in Europa e nel resto del mondo. Un segnale decisamente positivo per la nostra compagnia e per l’intero comparto. Un’iniezione di fiducia e di positività che da tempo attendavamo e che permetterà di riattivare i flussi da e per l’Italia sia dalla Spagna che dal Centro e Sud America, ridando così un po’ di smalto alla nostra economia”, commenta Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa.

Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da più di 50 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale.

