ICAO: nuovi iPACKs per supportare gli Stati durante la pandemia

L’ICAO ha introdotto una nuova serie di implementation packages, o “iPACKs”, per supportare gli sforzi degli Stati nella risposta, recupero e resilienza nel settore dell’aviazione durante COVID-19.

“Affrontando le aree prioritarie per gli Stati e l’industria come aviation safety, security, public health, passenger facilitation, airports and air navigation services, air transport economics, questi nuovi iPACKs di ICAO sono stati sviluppati in pieno allineamento con l’ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART) Report e le associate ‘Take-off’ guidelines”, ha sottolineato Fang Liu, ICAO Secretary General.

Gli iPACKs ICAO comprenderanno materiale per l’orientamento, formazione, strumenti, assistenza di esperti e, se necessario, procurement assistance. Possono essere acquisiti da decisori governativi, da civil aviation authorities, national air transport facilitation committees, aviation service providers e dalle parti interessate della supply chain.

Lo spiegamento degli iPACKs rappresenta un deciso sforzo di coordinamento all’interno di ICAO, guidato dal suo Technical Cooperation Bureau (TCB) e con il supporto degli Air Navigation and Air Transport Bureaus, di tutti gli ICAO Regional Offices, dello Strategic Planning, Coordination and Partnerships (SPCP) Office dell’Agenzia.

I primi due iPACKs attualmente in fase di implementazione includeranno risorse per “Strengthening National Air Transport Facilitation Committees for Re-Start and Resilience of Civil Aviation, and Aviation Safety Risk Management related to COVID-19 for Civil Aviation Authorities“.

“L’ICAO non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con Stati e partner per distribuire queste nuove importanti risorse per gli Stati e l’industria. Siamo fiduciosi che gli iPACKs forniranno un supporto significativo agli sforzi di risposta, recupero e resilienza attualmente in corso e contribuiranno a ristabilire la capacità necessaria per riconnettere il mondo”, ha affermato Fang Liu.

(Ufficio Stampa ICAO)