Boeing annuncia le consegne del secondo trimestre 2020

The Boeing Company ha annunciato oggi le consegne nei vari programmi riguardanti le commercial and defense operations, per il secondo trimestre del 2020.

“Le nostre consegne di aeroplani commerciali nel secondo trimestre riflettono gli impatti significativi della pandemia COVID-19 sui nostri clienti e le nostre operazioni, incluso un arresto della nostra produzione di aeroplani commerciali per diverse settimane. Continueremo a lavorare con i nostri clienti sulla tempistica e l’adeguamento delle consegne”, ha affermato Greg Smith, Boeing executive vice president of Enterprise Operations, chief financial officer and interim leader of Communications.

“Continuiamo a monitorare da vicino il commercial market, rimanendo coinvolti con i nostri clienti in tutto il mondo per comprendere appieno i requisiti a breve e lungo termine. Tutto ciò determinerà i production rate attuali e futuri e qualsiasi ulteriore adeguamento necessario per bilanciare domanda e offerta più avanti. La diversità del nostro portfolio, compresi i nostri government services, defense and space programs, continuerà a fornire una certa stabilità, mentre navighiamo nella pandemia e ricostruiamo per essere più forti”.

Riguardo i Commercial Airplanes Programs, il programma 737 ha realizzato 4 consegne nel secondo trimestre 2020 (9 dall’inizio dell’anno), una consegna per il programma 747 (1 dall’inizio dell’anno). 4 le consegne ottenute nel trimestre dal programma 767 (14), 4 per il programma 777 (10). Il programma 787 ha ottenuto 7 consegne nel trimestre (36 dall’inizio dell’anno)

In totale, Boeing ha consegnato 20 aerei commerciali nel secondo trimestre 2020, 70 dall’inizio dell’anno.

(Ufficio Stampa Boeing)