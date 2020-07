Bell Boeing consegna il primo V-22 Osprey al Giappone

Bell Boeing ha consegnato il primo V-22 Osprey a Camp Kisarazu, Giappone, il 10 luglio. La Japan Ground Self-Defence Force (JGSDF) è il primo operatore del V-22 al di fuori delle forze armate statunitensi.

“La consegna del primo V-22 giapponese è un’importante pietra miliare e rappresenta la nostra forte collaborazione con il governo del Giappone”, ha affermato Shane Openshaw, Boeing vice president of Tiltrotor Programs and Bell Boeing deputy program director. “La capacità dell’Osprey di svolgere le missioni più difficili negli ambienti operativi più complessi ridisegnerà ciò che è possibile per la Japan Ground Self Defense Force”.

I JGSDF service members hanno ricevuto vari training dagli U.S. Marines nell’ultimo mese per acquisire competenze prima della consegna del loro primo V-22.

“Abbiamo avuto il piacere di lavorare con JGSDF per produrre, sviluppare, addestrare e mantenere la loro flotta iniziale di aeromobili”, ha dichiarato il Marine Corps Col. Matthew Kelly, program manager for the V-22 Joint Program Office (PMA-275). “Questo arrivo segna un passo fondamentale nel sostenere la loro flotta V-22 e, soprattutto, la continua collaborazione tra le nostre nazioni”.

Il Giappone si unisce a United States Marines, Navy and Air Force nell’operare i V-22. Questi velivoli supportano più missioni, incluso trasporto di personale, forniture e attrezzature; supporto umanitario e missioni di ricerca e salvataggio; recupero del personale a lungo raggio. Con oltre 500.000 ore di volo, il V-22 è una delle piattaforme più richieste nel settore dell’aviazione militare.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: U.S. Marine Corps/Boeing)