Wizz Air Abu Dhabi sarà operativa dal primo ottobre con sei rotte

Wizz Air Abu Dhabi ha annunciato oggi che baserà due nuovi Airbus A321neo e inizierà le operazioni con 6 rotte da Abu Dhabi il 1° ottobre 2020. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sull’app mobile della compagnia aerea.

Wizz Air Abu Dhabi, la joint venture fondata tra ADQ, una delle più grandi holding companies della regione, e Wizz Air Holdings Plc, ha appena ricevuto lo status di vettore nazionale dal governo degli Emirati Arabi Uniti, soggetto al rispetto degli standard normativi prima di iniziare le operazioni.

Il low fare – low cost business model di Wizz Air Abu Dhabi, altamente raffinato ed efficiente, punta a creare domanda di viaggio attraverso la stimolazione del mercato, generando una crescita per il turismo e i servizi alle industrie, oltre a contribuire alla diversità economica di Abu Dhabi.

Con una flotta composta da aeromobili Airbus A321neo, Wizz Air Abu Dhabi avrà la più bassa impronta ambientale e la cost base più bassa tra i concorrenti nella regione.

Il network di rotte iniziale comprende Alessandria, Atene, Kutaisi, Larnaca, Odessa e Yerevan.

L’annuncio di oggi aggiungerà una capacità annuale di 350.000 posti alla capitale degli Emirati Arabi Uniti. Come già comunicato, 4 ulteriori velivoli Airbus A321neo saranno allocati nei primi 6 mesi di attività. La rete di rotte pianificata per questi velivoli sarà annunciata a tempo debito.

Insieme all’avvio delle vendite, la compagnia aerea lancia anche il suo arabic Website e la arabic mobile app.

József Váradi, Chairman of Wizz Air Abu Dhabi and CEO of Wizz Air Group, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare il network iniziale di Wizz Air Abu Dhabi e riconfermare l’inizio delle sue operazioni il 1° ottobre. Questo annuncio è il primo passo di un lungo e tanto atteso viaggio, in quanto siamo impegnati a sviluppare la nostra presenza ad Abu Dhabi, contribuendo alla strategia di diversità economica di Abu Dhabi e offrendo opportunità di viaggio sempre più convenienti sulla nostra rete a basso costo. Apprezziamo molto il sostegno che ci è stato fornito dal governo, dalle sue organizzazioni affiliate e dai nostri partner commerciali locali ad Abu Dhabi. Il nostro velivolo Airbus A321neo all’avanguardia e le nostre misure di protezione potenziate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Sono fiducioso che Wizz Air avrà un profondo impatto sullo sviluppo economico degli Emirati Arabi Uniti e sul rafforzamento della sua industria turistica”.

Shareef Al Hashmi, CEO of Abu Dhabi Airports, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Wizz Air Abu Dhabi all’Abu Dhabi International Airport. Con l’aggiunta della nuova compagnia aerea, il numero di destinazioni e collegamenti a cui i passeggeri possono accedere attraverso Abu Dhabi continua a crescere, dimostrando il nostro impegno per migliorare la nostra rete e mettere al primo posto i nostri clienti. Oltre a implementare misure complete di salute e sicurezza nei nostri aeroporti, abbiamo fatto una serie di investimenti strategici per garantire che le nostre strutture e i servizi rendano l’Abu Dhabi International Airport un regional gateway ottimale per le compagnie aeree di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri in partenza e in arrivo per i loro primi voli Wizz Air Abu Dhabi”.

