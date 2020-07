ACI introduce nuove Airport Service Quality questions relative a COVID-19

Airports Council International (ACI) World ha introdotto nuove valutazioni sulla salute e la sicurezza nel suo Airport Service Quality Departures Survey, sulla scia di COVID-19.

L’ACI Airport Service Quality (ASQ) programme è un programma di benchmarking globale che misura la soddisfazione dei passeggeri mentre viaggiano attraverso un aeroporto. ASQ lavora con 400 aeroporti in tutto il mondo per aiutarli a offrire la migliore esperienza ai clienti.

L’impatto e gli effetti della pandemia COVID-19 hanno portato il settore aeroportuale globale a un punto morto, con una riduzione stimata del traffico passeggeri di 4,6 miliardi entro la fine dell’anno (leggi anche qui). Quando l’industria inizierà a riavviarsi e pianificherà il recupero, sarà fondamentale per gli aeroporti comprendere le mutevoli esigenze e aspettative dei passeggeri e rassicurarli sul fatto che la loro salute e sicurezza restano la priorità.

Per fornire agli aeroporti una visione a 360 gradi della gestione dell’esperienza dei clienti nella nuova realtà COVID-19, ACI ha adattato il suo attuale Departures survey. Mentre i passaggi chiave del viaggio rimangono gli stessi, i passeggeri hanno una nuova serie di aspettative riguardo alla propria salute e sicurezza. Aggiungendo domande alla versione del sondaggio fornita da tablet, queste nuove e importanti considerazioni possono essere aggiunte alla cronologia di benchmarking per gli aeroporti partecipanti.

ACI ha stretto una partnership con TAV Technologies, una delle aziende leader nel settore IT degli aeroporti, per rispondere a queste nuove domande.

“L’ACI Airport Service Quality programme è il principale programma di benchmarking sull’esperienza dei passeggeri negli aeroporti del mondo”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Mentre il settore si riavvia e prevede una ripresa sostenuta, sarà fondamentale per gli aeroporti comprendere le mutevoli esigenze e aspettative dei viaggiatori a causa di COVID-19. L’implementazione di misure sanitarie secondo gli standard internazionali supporterà il recupero sostenibile del settore con benefici per le comunità che serviamo. La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono le priorità per gli aeroporti, quindi è importante che gli operatori comprendano dove i passeggeri richiedono servizi diversi o personalizzati sulla base di preoccupazioni e requisiti specifici a seguito di COVID-19″.

Le nuove sezioni riguarderanno l’efficienza delle misure di sicurezza e di igiene, la chiarezza della segnaletica e delle istruzioni per informare sulle misure, le domande relative all’impiego del personale. I dati raccolti forniranno informazioni sulle misure di sicurezza e di igiene e su come i passeggeri vedono i vari punti di contatto, portando una migliore comprensione delle loro aspettative durante questa crisi sanitaria. Contribuiranno inoltre a ripristinare la loro fiducia nei viaggi, facilitando il recupero.

“Viene rafforzata la tendenza verso applicazioni aeroportuali intelligenti e la digitalizzazione dei processi operativi. Soluzioni come self-service, contactless ID verification, mobile apps, AI-based queue management possono fornire ulteriore sicurezza, alleviare il livello di stress per i passeggeri e contribuire ad aumentare l’efficienza operativa per gli operatori aeroportuali. Siamo lieti di supportare ACI nell’adattare il programma ASQ all’era COVID-19, per comprendere meglio l’esperienza dei passeggeri in evoluzione e sviluppare ulteriormente il nostro portafoglio di soluzioni IT a vantaggio dei nostri clienti”, afferma Kerem Ozturk, TAV Technologies General Manager.

(Ufficio Stampa ACI World)