Austrian Airlines: nuovi Landing Bans costringono a cancellare voli

L’Austrian Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection ha ampliato in modo massiccio l’elenco dei divieti di atterraggio per aeromobili. A partire da giovedì 16 luglio 2020, nessun volo regolare dai seguenti paesi, tra gli altri, sarà autorizzato ad atterrare in Austria: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Egitto, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Romania e Serbia. I divieti di atterraggio per aeromobili provenienti da Gran Bretagna, Svezia e Ucraina sono stati estesi. Il decreto è valido fino al 31 luglio 2020.

A causa del divieto ufficiale, Austrian Airlines è costretta a cancellare tutti i voli tra Vienna e le seguenti destinazioni nel periodo 16-31 luglio 2020: Belgrado, Bucarest, Il Cairo, Kiev, Londra, Podgorica, Pristina, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Stoccolma, Tirana e Varna. I divieti di atterraggio avranno anche un impatto sul restante network di Austrian Airlines, in quanto le rotte interessate sono frequentate da molti transfer passengers. Questi passeggeri mancheranno, ad esempio, sui voli per gli Stati Uniti.

“Naturalmente, comprendiamo che la salute è una priorità assoluta nella situazione attuale. Resta un obiettivo comune contenere la pandemia. Tuttavia, i divieti di viaggio transfrontalieri per interi paesi – con un preavviso estremamente breve – rappresentano una sfida enorme per noi e per i nostri ospiti. Sosteniamo una politica di viaggio uniforme e stabile all’interno dell’UE per non indebolire la posizione di Vienna come hub di volo a lungo termine. I viaggiatori d’affari e altri passeggeri in trasferimento troveranno altrimenti modi alternativi per raggiungere destinazioni a lungo raggio”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines. “Insieme alle autorità e all’aeroporto, vogliamo e dobbiamo trovare una soluzione per il transfer traffic, al fine di impedire l’ingresso incontrollato il più rapidamente possibile”, continua il CCO di Austrian Airlines.

I passeggeri i cui voli sono stati cancellati e che non desiderano avvalersi delle opzioni di cambio prenotazione possono richiedere un rimborso utilizzando il modulo online sul sito Web di Austrian Airlines. I passeggeri che desiderano volare in un secondo momento hanno varie opzioni di riprenotazione e possono iniziare il viaggio riprenotato fino alla fine del 2021.

