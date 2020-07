Helvetic Airways aggiorna l’ordine per gli Embraer E2

Helvetic Airways ha firmato un impegno con Embraer per convertire quattro dei suoi firm orders rimanenti nel più grande E195-E2. L’ordine originale, per 12 E190-E2 con diritti di acquisto per altri 12 e diritti di conversione in E195-E2, è stato annunciato a settembre 2018. Embraer ha finora consegnato cinque E190-E2 a Helvetic Airways e tutte le consegne dei rimanenti sette aeromobili, inclusi i quattro E195-E2, saranno completati entro la fine del 2021, con la maggioranza nella prima metà del 2021.

Il restante firm order di sette velivoli da consegnare ha un valore di 480 milioni USD, in base ai prezzi di listino correnti. Con l’esercizio di tutti i diritti di acquisto, l’accordo ha un prezzo di listino di 1,25 miliardi USD.

Nel tentativo di diversificare la capacità della flotta, Helvetic Airways configurerà l’E195-E2 con 134 posti in un layout a classe unica, mentre i loro E190-E2 hanno 110 posti. Ciò offre a Helvetic Airways la possibilità di modificare la propria offerta e di soddisfare la domanda effettiva per ciascuna missione, molto utile nell’attuale contesto in cui la domanda sta registrando fluttuazioni significative.

Questa capacità di “ridimensionare” in modo dinamico per soddisfare la domanda dei propri clienti, è operativamente possibile grazie al common E2 cockpit che consente agli equipaggi di volo di operare su tutte le varianti E2.

Il nuovo E195-E2 offre una maggiore capacità, pur essendo più sostenibile e silenzioso. L’E195-E2 consuma il 10% in meno di carburante per volo, emette il 30% in meno di CO2 per passeggero ed è più silenzioso del 48% rispetto all’E190 che sostituisce nella flotta di Helvetic.

Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways, ha dichiarato: “L’Embraer E195-E2 raggiunge un buon equilibrio tra capacità, range, consumo di carburante e operazioni ecologiche. Con una capacità tra 120 e 150 posti, non ha praticamente concorrenza nel segmento degli aeromobili regionali. Gestire un’unica flotta – in termini di cockpit – con diverse capacità di posti a sedere ci consentirà di espandere la flessibilità operativa e l’autonomia della nostra organizzazione”.

“Helvetic Airways è guidata da una high performance culture, la compagnia aerea riesce già a fornire una maggiore efficienza in consumi ed emissioni dagli attuali E2 rispetto a quanto dichiara Embraer, e l’E2 è già la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più efficiente sul mercato”, ha dichiarato Martyn Holmes, Vice President Europe, Russia and Central Asia at Embraer Commercial Aviation. “Le compagnie aeree innovative e di successo che operano i nostri jet sono la più grande pubblicità per i nostri aerei. Garantire la migliore diversità di capacità per la loro flotta consente a Helvetic Airways di ottenere ulteriori successi, anche in questi tempi difficili”.

Ad oggi, il programma E-Jets ha registrato oltre 1.900 ordini da oltre 100 clienti, circa 80 compagnie aeree attualmente operano Embraer E-Jets. La flotta globale di E-Jets ha accumulato oltre 30 milioni di ore di volo, con average mission completion rate del 99,9%. I versatili aerei volano con low-cost, regional and mainline carriers.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)