Primo ordine in Italia per il nuovo elicottero ACH160

Airbus Corporate Helicopters (ACH) si è aggiudicata un nuovo ordine per il suo più recente elicottero, l’ACH160. L’annuncio segue di pochi giorni la certificazione dell’H160 ottenuta da parte dell’EASA (leggi anche qui).

Con questo nuovo ordine, effettuato da un operatore italiano specializzato in voli privati e d’affari principalmente sul territorio italiano, l’ACH160 conta ora clienti in otto paesi suddivisi tra Nord e Sud America, Europa, Cina e Sud-Est asiatico.

Il cliente, che già opera elicotteri bimotore ACH, ha richiesto gli interni personalizzati con una configurazione per sei passeggeri.

L’ACH160 è la versione premium del nuovo elicottero H160, che è stato certificato dall’EASA il 1° luglio e che sarà pronto per le consegne a clienti privati e business entro la fine dell’anno. L’ACH160 è l’ultimo membro della famiglia ACH ed è l’elicottero tecnologicamente più avanzato della sua categoria.

Oltre agli interni eleganti, che includono soluzioni personalizzate, l’ACH160 offre un volo fluido e silenzioso asssicurando, insieme all’Helionix advanced digital avionics system, maneggevolezza e i più elevati livelli di sicurezza.

“È una grande soddisfazione poter annunciare il 1° ordine italiano per il nuovo H160, a pochi giorni dalla sua certificazione da parte di EASA”, ha dichiarato Alexandre Ceccacci, General Manager di Airbus Helicopters in Italia. “Concepito come elicottero multiruolo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, l’H160 innalza gli standard di prestazioni, rapporto costi/benefici, comfort dei passeggeri e impatto ambientale per creare il benchmark degli elicotteri di classe media. Sono molto ottimista sul successo di questo elicottero nei cieli italiani”.

La gamma di elicotteri ACH comprende i modelli ACH125, ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 e ACH175, varianti della Famiglia di elicotteri leggeri e medi di Airbus Helicopters. Per tutti i modelli è disponibile un’ampia gamma di soluzioni personalizzabili dal design esclusivo.

Airbus Helicopters è presente in Italia da lungo tempo con un Customer Center a Verona e un centro di manutenzione e assistenza tecnica e logistica situato a Trento. Gli elicotteri Airbus sono presenti in Italia da oltre 50 anni e l’azienda è una tra i più importanti player del mercato italiano con 90 clienti e una flotta di oltre 240 elicotteri in servizio.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric Raz / Airbus Helicopters)