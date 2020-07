L’Airbus Helicopters H160 riceve il Type Certificate da EASA

L’Airbus Helicopters multi-role twin engine H160 ha ottenuto il Type Certificate dall’European Aviation Safety Agency (EASA), segnando un nuovo capitolo per il programma. La società prevede che la certificazione FAA seguirà poco prima della prima consegna a un cliente statunitense non divulgato entro la fine dell’anno.

“Il completamento con successo dell’H160 Type Certificate è il risultato di diversi anni di lavoro straordinario e sforzi compiuti congiuntamente dai team tecnici dell’Agenzia e di Airbus Helicopters, in un notevole spirito di cooperazione fruttuosa”, ha dichiarato Rachel Daeschler, EASA Certification Director. “È il risultato di accurati sforzi di progettazione e collaudo per garantire il raggiungimento dei più alti standard di sicurezza. Il design dell’H160 lo rende adatto a una vasta gamma di missioni. È anche uno degli elicotteri più ecologici per quanto riguarda il consumo di carburante e uno dei più silenziosi della sua categoria. Il mio apprezzamento personale e le mie più sentite congratulazioni vengono trasmessi allo staff tecnico coinvolto che ha costantemente mostrato un forte impegno per una collaborazione costruttiva, per superare le sfide inerenti a questo type certification project”.

“Siamo orgogliosi che l’H160 abbia ricevuto il Type Certificate da EASA. Questo risultato rappresenta anni di duro lavoro nella progettazione, industrializzazione e definizione del support ecosystem con i nostri fornitori e partner e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo ed energia a trasformare questo elicottero di nuova generazione in realtà”, ha affermato Bruno Even, Airbus Helicopters CEO. “Ora non vedo l’ora che H160 entri in servizio e offra le sue caratteristiche innovative, portando ulteriore comfort e sicurezza per i clienti di tutto il mondo”.

Airbus Helicopters ha fatto affidamento su tre prototipi, il primo serial aircraft e due additional test aircraft aggiuntivi, il dynamic helicopter zero e il system helicopter zero, per sviluppare e certificare l’aeromobile e continuare a farlo maturare prima dell’entrata in servizio. Gli elicotteri hanno volato per oltre 1.500 ore, sia per i flight tests che per i demo flights, in modo che i clienti sperimentino in prima persona l’innovazione e il valore aggiunto che l’H160 porterà nelle loro missioni.

Progettato come elicottero multi-ruolo in grado di eseguire una vasta gamma di missioni come offshore transportation, emergency medical services, private and business aviation, public services, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus Helicopters. Queste includono funzionalità di sicurezza come l’Helionix pilot assistance e automated features, nonché flight envelop protection. L’elicottero offre inoltre ai passeggeri un comfort superiore grazie alle Blue Edge blades che riducono il rumore e alla straordinaria visibilità esterna, a beneficio sia dei passeggeri che dei piloti.

L’H160 non è stato progettato solo pensando a passeggeri e piloti. Gli operatori apprezzeranno la sua competitività grazie alla maggiore fuel efficiency e al customer-centric simplified maintenance eco-system: l’accessibilità degli equipaggiamenti è facilitata dall’architettura ottimizzata dell’elicottero, il maintenance plan è stato accuratamente verificato durante le Operator Zero campaigns e viene consegnato con una intuitive 3D maintenance documentation.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric Raz / Airbus Helicopters)