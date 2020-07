Webinar ENAC “Security sanitaria e trasporto aereo: attualità e prospettive”: confronto tra vertici ENAC, operatori ed esperti del settore

“Security sanitaria e trasporto aereo: attualità e prospettive” è il titolo del webinar che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con la partecipazione dei relatori in presenza e con quella del pubblico in videoconferenza.

Un confronto tra istituzioni, operatori ed esperti del settore si è reso necessario, in particolar modo in questo momento di avvio della ripresa del traffico aereo, alla luce dei cambiamenti radicali che la pandemia da Covid-19 ha determinato anche nel trasporto aereo che ha dovuto riadattarsi ai nuovi scenari, modulando sia le regole, sia i servizi offerti, sia l’operatività.

La security sanitaria in ambito aeroportuale e aereo, caratterizzata dall’interesse primario della tutela della salute pubblica, infatti, ha comportato un impatto molto forte sui passeggeri e su tutti gli attori che operano nel sistema.

Ne hanno parlato, nella sede ENAC, il Presidente ENAC Nicola Zaccheo, il Direttore Generale ENAC Alessio Quaranta, il Direttore Generale di Assaeroporti Valentina Lener, il Vice Presidente di Assaereo, in rappresentanza di Alitalia, Gianluigi Lo Giudice, il professore ordinario di Diritto Pubblico e già Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gino Scaccia.

Oltre sessanta persone hanno partecipato da remoto alla videoconferenza ponendo domande ai relatori presenti che hanno portato la testimonianza delle proprie realtà, illustrando le ripercussioni avute dalle norme di security sanitaria sui propri ambiti e delle azioni che hanno posto in essere per superare le criticità e i problemi che di volta in volta si sono presentati.

(Ufficio Stampa ENAC)