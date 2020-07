Qatar Airways continua ad impegnarsi per la gestione dell’impatto ambientale mentre ricostruisce il proprio network

Qatar Airways è una delle poche compagnie aeree a livello mondiale che non ha mai smesso di volare durante questo periodo di crisi. La varietà di aeromobili in flotta, moderni e a basso consumo, ha permesso una soluzione sostenibile e mirata e la compagnia ha continuato a volare con una domanda complessiva inferiore, offrendo la giusta capacità ad ogni mercato. A causa dell’impatto del COVID-19 sulla domanda, Qatar Airways ha deciso di lasciare a terra la sua flotta di Airbus A380 non essendo giustificabile né a livello commerciale, né sul fronte ambientale, utilizzare un aereo così grande nel contesto attuale.

I passeggeri attenti alla tutela dell’ambiente possono viaggiare con la sicurezza che Qatar Airways monitora costantemente il mercato, per valutare la domanda sia di passeggeri che di merci e garantire così l’aeromobile più efficiente su ogni rotta. Trovare il giusto equilibrio tra la domanda di passeggeri e merci ha permesso alla compagnia di continuare ad operare con l’intera flotta di Airbus A350 e Boeing 787, aiutando le persone a tornare a casa in sicurezza e offrendo una capacità di trasporto aereo affidabile a supporto del commercio globale e del trasporto di forniture mediche e aiuti essenziali.

Qatar Airways è il più grande operatore di aeromobili della serie A350 ed è stato il cliente di lancio sia per l’A350-900 che l’A350-1000. Con un totale di 49 varianti dell’A350 all’interno della flotta attuale, un’età media di 2,5 anni e una capacità di posti ottimizzata per il mercato attuale, l’A350 è perfetto per guidare la ricostruzione del network da parte della compagnia. I 30 aeromobili Boeing 787 della flotta di Qatar Airways garantiscono la capacità adeguata per le rotte in Europa in un mercato in ripresa. Mentre il mondo si prepara ad uscire dalla crisi COVID-19, la flotta A350 di Qatar Airways è l’aereo scelto per le rotte a lungo raggio più strategicamente importanti per l’America, l’Europa e le regioni dell’Asia del Pacifico.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways Group detiene un forte primato di leadership in termini di operazioni sostenibili. Prendiamo sul serio le nostre responsabilità per la tutela dell’ambiente, e la sostenibilità è un elemento primario nella nostra pianificazione aziendale in tutto il gruppo, per questo abbiamo una flotta di età media inferiore ai cinque anni, una delle più giovani al mondo. Grazie ai nostri investimenti strategici e diversificati per la flotta, la sostenibilità delle nostre attività non è dipesa da nessun tipo specifico di aeromobile. Questo ci ha permesso di essere una delle poche compagnie aeree globali a non smettere mai di operare durante questa crisi, trasportando oltre due milioni di passeggeri e diventando la più grande compagnia aerea internazionale del mondo. L’offerta differenziata della flotta ci ha permesso di continuare a operare per tutta la durata di questa crisi, assicurandoci di non lasciare le persone bloccate all’estero. Mentre ricostruiamo la nostra rete, i passeggeri possono contare su di noi per gestire un programma di voli che li porti dove vogliono andare, utilizzando aerei della giusta dimensione per offrire una capacità ragionevole su ogni rotta. Di conseguenza, non riprenderemo a volare con la nostra flotta di A380 fino a quando la domanda non tornerà a livelli adeguati. Avendo studiato attentamente i numeri dell’impatto ambientale, volare con un aeromobile così grande e con un basso fattore di carico non soddisfa le nostre responsabilità ambientali e non ha senso dal punto di vista commerciale. La nostra giovane flotta di aerei Airbus A350 e Boeing 787 è molto più adatta alla domanda globale attuale”.

Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea in Medio Oriente a ottenere l’accreditamento al più alto livello nel programma di valutazione ambientale IATA. Mentre la sua base e il suo hub, l’Hamad International Airport, sarà il primo aeroporto della regione a ottenere un rating GSAS (Global Sustainability Assessment System) a 4 stelle, come parte dei piani per espandere la sua capacità a più di 53 milioni di passeggeri all’anno entro il 2022.

Mentre Qatar Airways è rimasta concentrata sulla sua missione fondamentale di portare le persone a casa e trasportare gli aiuti essenziali nelle regioni colpite, la compagnia non ha dimenticato le sue responsabilità in materia ambientale. Il benchmark interno della compagnia aerea ha confrontato l’A380 con l’A350 sulle rotte da Doha a Londra, Guangzhou, Francoforte, Parigi, Melbourne, Sydney, Toronto e New York. Su un tipico volo di sola andata, la compagnia aerea ha riscontrato che l’aeromobile A350 ha risparmiato almeno 16 tonnellate di anidride carbonica durante l’intera durata del volo rispetto all’A380. L’analisi ha rilevato che l’A380 emetteva oltre l’80% di CO2 in più durante l’intera durata del volo rispetto all’A350 su ciascuna di queste rotte. Nei casi di Melbourne, New York e Toronto, l’A380 ha emesso il 95% di CO2 in più, mentre l’A350 ha risparmiato circa 20 tonnellate di CO2. Fino a quando la domanda di passeggeri non tornerà a livelli adeguati, Qatar Airways continuerà a tenere a terra i suoi aerei A380, garantendo che operino solo aerei in linea dal punto di vista commerciale e ambientale.

A livello globale, Qatar Airways ha rilanciato 11 destinazioni il 1° luglio, tra cui Bali Denpasar, Beirut, Belgrado, Berlino, Boston, Edimburgo, Larnaca, Los Angeles, Praga, Washington DC, e Zagabria. Questo segna il maggior numero di rotte riprese in un solo giorno da quando Qatar Airways ha iniziato a ricostruire il proprio network in quello che la compagnia aera ha soprannominato ‘Takeoff Wednesday’.

Qatar Airways è inoltre la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i voli per le Maldive, con il primo servizio giornaliero che è atterrato ieri al Velana International Airport, salutato dal water cannon. Entro la fine di luglio, la rete della compagnia aerea si espanderà a oltre 450 voli settimanali verso oltre 70 destinazioni, con l’aggiunta di voli alle seguenti destinazioni:

15 luglio: Male, Maldive (voli giornalieri); 16 luglio: Addis Abeba, Etiopia (tre voli settimanali); 18 luglio: Gibuti (tre voli settimanali); 23 luglio: Antalya, Turchia (due voli settimanali) – Bodrum, Turchia (due voli settimanali); 25 luglio: Istanbul Sabiha Gökçen, Turchia (tre voli settimanali, aumentano a giornalieri dal 1 agosto); 29 luglio: Helsinki (tre voli settimanali).

Con la ripresa dei servizi per le Maldive, Antalya e Bodrum in Turchia a partire dalla prossima settimana, la rete in crescita di Qatar Airways include una serie di destinazioni estive popolari. Aperte anche le isole greche attraverso il gateway di Atene della compagnia aerea.

Qatar Airways offre servizi regolari per molte città tra cui Milano, Roma e Venezia in Italia; Ankara e Istanbul in Turchia; più sei città negli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)