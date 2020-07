Airbus: contratto con l’UK Ministry of Defence per il satellite Skynet 6A

Airbus Defence and Space ha firmato un contratto con l’UK Ministry of Defence (MOD) per ampliare e migliorare la Skynet fleet. Ciò comporterà lo sviluppo, la fabbricazione, la cyber protection, l’assemblaggio, l’integrazione, i test e il lancio di un satellite per comunicazioni militari, Skynet 6A, il cui lancio è previsto per il 2025. Il contratto comprende anche programmi di sviluppo tecnologico, con nuovi secure telemetry, tracking and command systems. Il valore del contratto è superiore a £500 milioni.

Richard Franklin, Airbus Defence and Space UK Managing Director, ha dichiarato: “Airbus è estremamente orgogliosa di aver ottenuto questo importante defence contract nel Regno Unito, che prosegue la nostra lunga tradizione come UK national milsatcom end-to-end services provider. La produzione satellitare, collegata ai servizi di supporto, è una componente fondamentale della strategia spaziale del governo britannico e questo contratto è alla base della posizione di leader del settore dell’UK MOD. La costruzione di questo satellite militare, come Skynet 5, porterà a significative opportunità di esportazione negli anni a venire, facendo crescere posti di lavoro di alto valore nella produzione e supportando una filiera diversificata in questo settore sempre più importante. Questo contratto per 6A dimostra la forte collaborazione che abbiamo con il MOD del Regno Unito, basato sul successo che abbiamo raggiunto congiuntamente sul sistema Skynet 5 dal 2003. Airbus è pienamente impegnata a fornire military communications services di livello mondiale alle forze armate in tutto il globo e non vedo l’ora di offrire questo cambiamento di capacità al MOD”.

Il programma Skynet 5, gestito da Airbus, ha fornito al MOD del Regno Unito una suite di servizi di comunicazioni militari altamente robusti, affidabili e sicuri, a supporto delle operazioni globali dal 2003. Airbus è stata coinvolta in tutte le fasi di Skynet dal 1974. Il recente programma è iniziato utilizzando i satelliti Skynet 4 legacy e poi li ha potenziati con una rete di terra completamente rinnovata, prima di lanciare i satelliti Skynet 5A, 5B, 5C e 5D tra il 2007 e il 2012.

Il satellite Skynet 6A sarà basato sulla Airbus Eurostar Neo telecommunications satellite platform. Utilizzerà una parte maggiore dello spettro delle radiofrequenze disponibile per le comunicazioni via satellite e le più recenti elaborazioni digitali, per fornire sia maggiore capacità che maggiore versatilità rispetto ai satelliti Skynet 5. La completa integrazione satellitare avverrà presso le strutture Airbus nel Regno Unito, seguita da test effettuati utilizzando le RAL Space testing facilities ad Harwell, nell’Oxfordshire, a sostegno dell’iniziativa dell’UK Space Agency per UK end-to-end satellite production and support.

Il lancio del satellite è previsto per il 2025 e avrà un minimum design lifetime di 15 anni. La sua posizione orbitale sarà annunciata più vicino alla data di lancio.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)