News Brevi – 20.07.2020

EMIRATES RIPRENDE I VOLI VERSO STOCCOLMA – Emirates riprenderà i servizi passeggeri a Stoccolma con voli settimanali dal 1° agosto, espandendo la sua rete in Europa a 22 città e collegando i clienti dall’Europa al Medio Oriente, Asia-Pacifico e Africa. Il riavvio dei voli su Stoccolma significa che tutti i gateway Emirates in Scandinavia avranno ripreso i servizi entro agosto, con i voli per Oslo che riprenderanno dal 4 agosto e i servizi per Copenhagen operativi da giugno. Questo porterà il passenger network della compagnia aerea a 63 destinazioni in agosto, offrendo ai clienti di tutto il mondo collegamenti più convenienti per Dubai e via Dubai. I voli tra Stoccolma e Dubai opereranno una volta alla settimana il sabato. Il volo Emirates EK157 partirà da Dubai alle 08:40 e arriverà a Stoccolma alle 13:10. Il volo di ritorno, EK 158, parte dall’aeroporto di Stoccolma Arlanda alle 15:05 e arriva al Dubai International Airport alle 23:20. Tutti gli orari sono locali. I voli saranno operati con l’Emirates Boeing 777-300ER e possono essere prenotati su emirates.com o tramite agenzie di viaggio.

ETIHAD AIRWAYS RIPRENDE I VOLI VERSO SHANGHAI – A partire dal 27 luglio, Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri da Abu Dhabi a Shanghai, Cina. Il servizio opererà con un volo settimanale iniziale utilizzando un Boeing 777-300ER, con cabine Business ed Economy. Robin Kamark, Chief Commercial Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la ripresa dei servizi di linea per la Cina, mentre torniamo gradualmente verso più destinazioni sulla nostra rete globale, supportando il recupero di attività economiche e sociali in tutto il mondo. La nostra priorità ora è quella di creare un network back up sui mercati che si sono aperti e di fornire un ambiente di volo sicuro durante l’intero viaggio degli ospiti. Il riavvio dei servizi passeggeri tra Abu Dhabi e Shanghai soddisferà la grande domanda dei viaggiatori d’affari negli Emirati Arabi Uniti. Siamo grati ai nostri clienti e partner per la loro fedeltà costante e siamo pronti a volare più frequenze verso la Cina quando possibile”. Questi gli orari: EY862 parte da Abu Dhabi alle 01:00 con arrivo a Shanghai alle 13:50 (lunedì); EY867 parte da Shanghai alle 23:40 e arriva a Abu Dhabi alle 05:10 +1 (martedì). Volo operato con Boeing 777-300ER.

LEONARDO: ACCORDO CON COURSERA PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIPENDENTI SU SCALA INTERNAZIONALE – Sempre più attenzione alla crescita e allo sviluppo professionale continuo dei dipendenti attraverso l’apprendimento e la formazione online. Grazie all’accordo con Coursera, piattaforma digitale leader mondiale nella fruizione di corsi MOOC (Massive Online Open Courses), Leonardo potenzia le opportunità di formazione offerte alle sue persone, in coerenza con la strategia aziendale che vede nei dipendenti e nella loro crescita personale e professionale un elemento chiave per lo sviluppo e la sostenibilità dell’impresa. Attraverso la ricca e articolata offerta formativa di Coursera – più di 4.000 corsi in 11 aree tematiche e circa 1.200 programmi di specializzazione – Leonardo permetterà a circa 40.000 dipendenti in Italia e nel mondo di accedere a molteplici percorsi di formazione, all’insegna della life-long learning attitude, ossia un processo di apprendimento continuo, tagliato sulle esigenze dei singoli, per consentire l’acquisizione di nuove competenze, non solo professionali, ma anche personali. “L’accordo con Coursera – sottolinea Simonetta Iarlori, Chief People, Organization & Transformation Officer di Leonardo – conferma l’impegno dell’Azienda ad investire nel proprio asset strategico più importante, le persone, ampliando ancor più la nostra offerta formativa. Attraverso questo accordo verrà ulteriormente favorito l’aggiornamento continuo dei nostri dipendenti, sostenendo la diffusione dell’attitudine alla formazione continua e all’autoimprenditorialità”. Attraverso questo strumento Leonardo potenzia in maniera significativa il ricorso al Mobile Learning, l’apprendimento con l’ausilio di dispositivi mobili, per consentire un accesso continuo alla formazione.

SITA OTTIMIZZA LA GESTIONE DEL CARBURANTE DELLA COMPAGNIA AEREA CONDOR – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ottimizza la gestione del carburante di Condor, compagnia aerea tedesca leisure: grazie alle applicazioni eWAS Pilot e eWAS Dispatch, l’aerolinea migliorerà ulteriormente sicurezza e confort dei voli e ridurrà l’impatto ambientale, evitando consumi di carburante non necessari e limitando gli spostamenti dei velivoli, ottenendo significativi risparmi sui costi. Di fronte a eventi meteorologici sempre più frequenti e di maggiore intensità, eWAS Pilot fornisce previsioni e dati basati sull’osservazione da satellite che consentono agli equipaggi di evitare quanto evitabile e di definire piani di volo più economici, intelligenti, flessibili. eWAS Dispatch, sviluppata in collaborazione con i dispatcher, migliorerà i flussi di lavoro fornendo la stessa visione e le stesse informazioni in real time e graficamente ottimizzate dei piloti, affinando i processi e la collaborazione tra team di dispatch e di cabina. Stephan Egli, Commercial VP Europa, Medio Oriente & Africa, SITA FOR AIRCRAFT, ha commentato: “L’esigenza di accedere ai flussi di dati in tempo reale cresce rapidamente, con disposizioni e regolamenti che si evolvono per garantire che i voli siano più sicuri e sostenibili. Oltre a questo, vogliamo consentire alle aerolinee di soddisfare le richieste dei passeggeri ottimizzando i costi, dove possibile. Siamo lieti di continuare a lavorare con Condor, per trasformare in realtà i piani di ottimizzazione e aiutarli a raggiungere questo obiettivo”.

IL PRATT & WHITNEY GTF MRO NETWORK DI ESPANDE PER SUPPORTARE L’ENGINE FLEET IN CRESCITA – Il global network di maintenance, repair and overhaul (MRO) facilities che servono i motori GTF di Pratt & Whitney continua a crescere con l’aggiunta di nuove strutture e capacità aggiuntive. Nella prima metà del 2020, il Pratt & Whitney GTF MRO network si è esteso a nove strutture, tra cui Delta TechOps negli Stati Uniti e EME Aero in Polonia. Air India Engineering Services Limited (AIESL) è stato annunciato come provider of maintenance services a supporto degli operatori GTF in India e nella regione circostante. Inoltre, la Pratt & Whitney North Berwick facility si espanderà per fornire manutenzione agli high pressure turbine and high pressure compressor modules. “Durante la prima metà dell’anno abbiamo visto il GTF MRO network raggiungere traguardi importanti, che ci aiutano a servire meglio i nostri clienti”, ha dichiarato Joe Sylvestro, vice president, Aftermarket Operations, Pratt & Whitney. Pratt & Whitney ha inoltre sviluppato “quick-turn” shop visit capability per integrare i product upgrades nel motore PW1100G-JM nei siti del network. Questi aggiornamenti stanno migliorando l’affidabilità e la durata del motore, che ora ha una dispatch reliability del 99,97%. L’expanding GTF MRO network comprende le principali società MRO del settore, tra cui Pratt & Whitney, MTU Aero Engines, Japanese Aero Engines Corporation (JAEC), Lufthansa Technik (LHT) e Delta TechOps. “Oggi il GTF network in crescita si estende su tre continenti, garantendo un servizio di livello mondiale per ogni cliente, indipendentemente dalla sua posizione”, ha affermato Dave Emmerling, vice president, Commercial Aftermarket at Pratt & Whitney. “Siamo impegnati a garantire ulteriore capacità mentre la flotta GTF continua a crescere in tutto il mondo”. Il GTF MRO network è parte delle Pratt & Whitney EngineWise service solutions.