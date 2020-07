Embraer: le consegne nel secondo trimestre 2020

Embraer ha consegnato un totale di 17 jets nel secondo trimestre del 2020, di cui quattro commercial aircraft e 13 executive jets (nove light e quattro large). Al 30 giugno, il firm order backlog ha raggiunto un totale di 15,4 miliardi di dollari.

Nel secondo trimestre del 2020 Embraer ha consegnato meno jet commerciali ed executive rispetto agli anni precedenti, in gran parte a causa della pandemia Covid-19 che sta colpendo il mondo.

Nel commercial aviation segment, Embraer ha consegnato il 1.600° E-Jet, che è stato ricevuto da Helvetic Airways. Oltre a ricevere il velivolo commemorativo, la compagnia aerea svizzera ha anche annunciato un aggiornamento del suo ordine fermo con Embraer, convertendo quattro dei suoi E190-E2 in arretrato in E195-E2, il più grande aereo della famiglia E Jets-E2. L’ordine di Helvetic è ora per un totale di otto E190-E2, quattro E195-E2, con diritti di acquisto per altri dodici E Jet-E2.

Inoltre, Congo Airways ha convertito il suo ordine fermo effettuato nel dicembre 2019 per due aerei E175, con diritti di acquisto per altri due, in un ordine fermo per due aerei E190-E2, con diritti di acquisto per altri due aerei.

Nel Defense & Security segment, Embraer ha consegnato il terzo C-390 Millennium multi-mission medium airlifter alla Brazilian Air Force (FAB). Simile alle prime due unità consegnate nel 2019 e alle altre 25 che verranno consegnate al FAB, questa terza unità è pronta per eseguire aerial refueling missions, con la KC-390 Millennium designation.

Nel segmento Executive Jets, Embraer ha annunciato la prima consegna del suo nuovo enhanced Phenom 300E allo studio legale del Texas Dunham & Jones, Attorneys at Law, P.C.

