Boeing ed Etihad ampliano la loro partnership testando le innovazioni su un ecoDemonstrator 787-10

Boeing ed Etihad Airways utilizzeranno un 787-10 Dreamliner per testare modi per ridurre le emissioni e il rumore, come parte del programma ecoDemonstrator, prima che la compagnia aerea prenda in consegna l’aereo in autunno. La collaborazione, che comprende numerosi sound measurement testing con partner del settore, si basa su una strategic sustainability alliance tra Boeing ed Etihad formata nel novembre 2019.

“Questo è l’ultimo programma nell’ambito della partnership strategica leader del settore tra Etihad e Boeing, incentrata su innovative real-world solutions per le principali sfide di sostenibilità che interessano l’industria aeronautica”, ha dichiarato Tony Douglas, Etihad Aviation Group Chief Executive Officer. “Quando abbiamo lanciato la partnership con l’annuncio del programma Etihad Greenliner al Dubai Airshow lo scorso anno, abbiamo promesso che era solo l’inizio di una profonda partnership strutturale tra le nostre due organizzazioni, che avrebbe continuato a guidare l’industria verso un futuro sostenibile . Il programma ecoDemonstrator si basa su innovazione e sostenibilità. Questi sono valori fondamentali per Etihad Airways, Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti, e Etihad e Boeing vedono una grande opportunità di collaborare e condividere conoscenze, per ridurre al minimo l’impatto del trasporto aereo sull’ambiente”.

Il programma ecoDemonstrator utilizza velivoli commerciali per testare tecnologie che possono rendere l’aviazione più sicura e più sostenibile, ora e in futuro. Il programma 2020, che inizierà i test ad agosto, è il primo a utilizzare un Boeing 787-10.

Farà leva sul programma Etihad Greenliner, nell’ambito della più ampia partnership strategica Etihad-Boeing per testare tecnologie all’avanguardia ed esplorare le opportunità di “blue sky” per migliorare l’airspace efficiency, ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

“La collaborazione nel settore è un aspetto chiave del programma ecoDemonstrator di Boeing, che consente di accelerare l’innovazione”, ha affermato Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes president and CEO. “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership di sostenibilità con Etihad Airways testando tecnologie promettenti che possono ridurre le emissioni, aiutare l’aviazione commerciale a raggiungere i nostri obiettivi climatici e consentire all’industria di crescere in modo responsabile, nel rispetto del nostro pianeta e delle sue risorse naturali”.

Boeing ed Etihad lavoreranno con partner leader del settore, tra cui NASA e Safran Landing Systems, per condurre misurazioni del rumore degli aeromobili da sensori sull’aereo e a terra. I dati verranno utilizzati per convalidare aircraft noise prediction processes e il sound reduction potential nei progetti degli aeromobili, compresi i landing gear, che vengono modificati per operazioni più silenziose.

Inoltre, verrà condotto un volo durante il quale piloti, controllori del traffico aereo e un airline’s operations center condivideranno simultaneamente informazioni digitali per ottimizzare l’efficienza della rotta e migliorare la sicurezza, riducendo il carico di lavoro e la congestione delle radiofrequenze.

I voli di prova saranno effettuati con una miscela di carburante sostenibile, che riduce significativamente l’impronta ambientale dell’aviazione. Il programma di test dovrebbe durare circa quattro settimane, prima dell’entrata in servizio del Boeing 787-10 di Etihad Airways ad Abu Dhabi.

