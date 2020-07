KLM: nuovo flight schedule e nuova destinazione verso gli Stati del Golfo

Dal 28 settembre 2020, KLM Royal Dutch Airlines modificherà il programma dei voli tra l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e gli Stati del Golfo in Medio Oriente. KLM amplierà anche il suo network con l’apertura di Riyadh in Arabia Saudita. Riyadh è una destinazione completamente nuova per Schiphol.

KLM sta espandendo lentamente e con attenzione il suo network europeo e intercontinentale. In tal modo, KLM mira a offrire ai propri clienti quante più destinazioni possibili. L’aggiunta di Riyadh come nuova destinazione rafforzerà la rete di KLM in Medio Oriente e contribuirà a mantenerla solida.

L’apertura di Riyadh implica un aumento del numero di destinazioni, ma non del numero di voli verso il Medio Oriente, perché Riyadh sarà combinata con una destinazione esistente. Il numero totale di voli che KLM opera da Schiphol è lontano dal livello pre-Coronavirus.

KLM volerà direttamente da Amsterdam a Riyadh 4 volte a settimana. Sulla via del ritorno, questo volo farà una breve sosta a Dammam in Arabia Saudita, una destinazione che era già stata inclusa nel network KLM prima della crisi Coronavirus. I voli saranno operati con Airbus A330-200, con 18 posti in World Business Class e 246 posti in Economy Class.

I voli per Muscat saranno operati con una breve sosta ad Abu Dhabi dal 3 agosto. Ci saranno 3 voli a settimana. La rotta Amsterdam-Abu Dhabi-Muscat-Abu Dhabi-Amsterdam sarà operata utilizzando il Boeing 787-9, con 30 posti in World Business Class e 264 posti in Economy Class.

Come parte della lenta espansione del network KLM, anche i voli via Kuwait verso il Bahrain verranno riavviati il 29 settembre 2020. Si tratta di 3 voli settimanali.

I voli da Amsterdam a Dubai rimarranno invariati. KLM opera voli giornalieri su questa rotta con un Boeing 777-200, con 34 posti in World Business Class e 286 posti in Economy Class.

Al 28 settembre, KLM offrirà un totale di 7 destinazioni negli Stati del Golfo dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol: Dubai e Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Dammam e Riyadh (Arabia Saudita), Muscat (Oman), Manama (Bahrain) e Kuwait City (Kuwait).

Gli orari dei voli potrebbero essere soggetti a modifiche.

(Ufficio Stampa KLM)