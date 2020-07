DHL Express incrementa la flotta con i Boeing Converted Freighters

DHL Express e Boeing hanno annunciato che la compagnia aggiungerà quattro 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF). Questo passaggio fa parte dello sforzo di DHL per modernizzare la sua flotta intercontinentale a lungo raggio, al fine di volare in modo più ecologico ed economico. L’aeromobile viene convertito dalla passenger alla freighter configuration da Boeing per soddisfare le esigenze di DHL Express e soddisfare la crescente domanda globale di servizi espressi.

“Siamo entusiasti di introdurre altri Boeing 767 Freighter nel DHL Express air network”, afferma Geoff Kehr, senior vice president, Global Air Fleet Management, DHL Express. “Abbiamo utilizzato il modello 767-300F nella nostra flotta globale per molti anni e non vediamo l’ora di continuare a investire nella piattaforma aggiungendo altri 767-300BCF. Il tipo di cargo offre una comprovata versatilità e apprezziamo l’opportunità di migliorare ulteriormente l’efficienza e contemporaneamente migliorare la nostra impronta ambientale. Questo ci avvicina ai nostri Strategy 2025 goals e ci garantisce di offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti”.

Come medium wide-body twin-engine freighter più efficiente, la Boeing 767 freighter family vanta i più bassi direct operating costs, il miglior payload-to-weight ratio e consente alle compagnie aeree di sviluppare nuove opportunità nei long-haul, regional and feeder markets. Il 767-300BCF ha praticamente la stessa capacità di carico del 767-300F production freighter, con uno structural payload di circa 50 tonnellate, un range di circa 3.000 miglia nautiche (5.556 chilometri) e un maximum takeoff weight di 186.880 Kg.

“Il Boeing 767 freighter, che si tratti di un’opzione di produzione o convertita, offre una combinazione senza eguali di capacità e economia superiore. Siamo lieti che DHL abbia selezionato le piattaforme Boeing per ottimizzare le loro operazioni”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo impegnati a fornire la capacità di trasporto di cui DHL ha bisogno per avere successo come uno degli express cargo leader del mondo”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: DHL / Boeing)