CAAS e EASA cooperano per armonizzare le misure di sicurezza sanitaria tra Singapore ed Europa

La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno concluso un Memorandum of Cooperation (MoC) sulle aviation health safety measures in relazione alla pandemia di COVID-19.

Nell’ambito del MoC, entrambe le parti si impegnano a collaborare per convalidare e armonizzare le misure di sicurezza sanitaria per i viaggi aerei, con l’obiettivo comune di proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e del personale aeroportuale e rafforzare la fiducia dei viaggiatori per facilitare il recupero di viaggi aerei tra Singapore e l’Europa.

Il MoC prevede inoltre che CAAS ed EASA sostengano la partecipazione di Singapore Airlines (SIA) e Changi Airport Group (CAG) alla EASA Aviation Industry Charter (AIC). Questa è stata lanciata da EASA per promuovere l’attuazione delle linee guida operative sviluppate da EASA e European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), per aiutare gli operatori aerei e aeroportuali a proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e del personale mantenendo operazioni sicure. Come partecipanti all’AIC, SIA e CAG si impegnano ad attuare queste linee guida operative per i servizi aerei tra Singapore e le città europee.

Patrick Ky, direttore esecutivo di EASA, ha dichiarato: “Questa cooperazione con CAAS per quanto riguarda le misure in relazione alla pandemia di COVID-19, rafforzata dalla firma della Aviation Industry Charter for COVID-19 da parte di Singapore Airlines e Changi Airport, rappresenta un significativo passo avanti nell’aumentare la fiducia dei passeggeri nei viaggi tra l’Europa e Singapore. Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con CAAS e di dare il benvenuto ai principali attori dell’industria aeronautica di Singapore nel gruppo di operatori che si impegna ad attuare le nostre linee guida per un viaggio sicuro”.

(Ufficio Stampa EASA)