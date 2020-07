GE Aviation si unisce al Team Tempest per Avionics and Electrical Power technologies

GE Aviation ha firmato un accordo di collaborazione per lavorare su future combat air concepts e sulle tecnologie alla base del Team Tempest. GE Aviation nel Regno Unito lavorerà su architetture aperte e infrastrutture per electrical power and avionics systems.

Questo annuncio rappresenta un significativo passo in avanti, portando ulteriori competenze e proprietà intellettuale nel Team Tempest project. Team Tempest è una collaborazione tra BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, Rolls-Royce e l’UK Ministry of Defence, che lavorano insieme per sviluppare game-changing technologies in modo rapido e conveniente.

John Haigh, executive product leader, Electrical Distribution at GE Aviation’s Cheltenham facility, ha dichiarato: “Siamo onorati di far parte del Team Tempest. La nostra specializzazione in high-voltage interfaces, insieme a una profonda esperienza sulle piattaforme di difesa, contribuirà a fornire una solida base di competenze al team”.

Paul Laity, vice president European Avionics at GE Aviation, ha aggiunto: “Siamo pronti ad aiutare a reimmaginare l’interazione tra uomo e macchina, consentire l’utilizzo dell’intero spettro di dati per garantire il vantaggio delle informazioni”.

Dave Holmes, Manufacturing director, BAE Systems, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato la prima fase di questi nuovi accordi, che stanno trasformando le nostre relazioni tradizionali con i principali fornitori. Stiamo ampliando il Team Tempest e portando il meglio delle capacità e delle competenze del Regno Unito direttamente nel team per lavorare al nostro fianco, mentre cerchiamo di sviluppare la combat air capability che aiuterà a salvaguardare la sicurezza della nostra nazione e dei nostri alleati fino alla fine di questo secolo”.

Le società coinvolte includono GE Aviation UK, GKN, Collins Aerospace, Martin Baker, QinetiQ, Bombardier Belfast e Thales UK, insieme a alcune delle principali università e PMI del Regno Unito. Uniranno le forze su progetti e sviluppi consolidati con i membri principali del Team Tempest (BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, Rolls-Royce e UK Ministry of Defence), portando il meglio della competenza per progettare, produrre e far funzionare i combat air systems.

Collettivamente, le società lavoreranno su oltre 60 attività di dimostrazione tecnologica attualmente in corso, che dimostreranno i processi, la tecnologia e la proprietà intellettuale leader a livello mondiale in metà tempo e con costi significativamente inferiori rispetto ai precedenti complessi combat air programmes.

Il Team Tempest punta a fornire 17 primati in Europa e sette primati mondiali, con il primo (incorporamento di uno starter generator) già raggiunto.

Riguardo il Team Tempest, leggi anche qui.

(Ufficio Stampa GE Aviation)