Rolls-Royce fornirà il propulsion system per il Bell V-280 Valor nella U.S. Army FLRAA competition

Rolls-Royce ha raggiunto un accordo con Bell Textron Inc. per fornire il propulsion system per il V-280 Valor aircraft, mentre avanza nella competizione per l’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) Program.

Rolls-Royce fornirà la propulsion solution per il V-280 Valor, nonché un avanzato Infrared Suppressor system, per offrire una maggiore autonomia e una maggiore sopravvivenza. Attraverso una collaborazione precoce, Bell e Rolls-Royce forniranno una integrated propulsion solution a basso rischio e affidabile.

Adam Riddle, Rolls-Royce Defense, Executive Vice President, Business Development e Future Programs, ha dichiarato: “Rolls-Royce è entusiasta di far parte del Bell V-280 Team Valor per competere nell’U.S. Army FLRAA program. Rolls-Royce offre al Team Valor una vasta tiltrotor and infrared suppressor experience, oltre a 50 anni di collaborazione di successo con Bell”.

Il contratto arriva al momento giusto, poiché Rolls-Royce completa un investimento di oltre $600 milioni in programmi di ammodernamento in Indiana, compresa la produzione avanzata nelle sue strutture di Indianapolis. Questo investimento pluriennale rafforza ulteriormente la società come leader nell’aerospace manufacturing industry per i decenni a venire, a beneficio del nuovo importante FLRAA program.

Ryan Ehinger, Bell, Vice President e Program Director for FLRAA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con Rolls-Royce per fornire un propulsion system che integri game-changing performance con lifecycle affordability, per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi. I Bell and Team Valor members stanno applicando la nostra vertical flight expertise collettiva per creare velivoli in grado di fornire elevate capacità”.

Oltre alla vasta esperienza con defense and commercial aircraft, Rolls-Royce ha anche progettato e supporta un advanced infrared suppressor system che opera con gli MH-47 special operations helicopters dell’esercito da oltre un decennio. Una variante di tale sistema è recentemente entrata in servizio sull’Air Force AC-130W.

La prossima fase del FLRAA program includerà competitive demonstration and risk reduction. Combinando il velivolo avanzato di Bell e due anni di V-280 flight testing, insieme a decenni di tiltrotor propulsion experience di Rolls-Royce, il Team Valor porterà un weapon system avanzato e competitivo al FLRAA program.

Bell gestisce la collaborazione e l’integrazione con dodici aziende leader che compongono il Team Valor, per consentire una produzione rapida, l’integrazione dei sistemi e un program schedule per convalidare le capacità di volo del V-280 e la pertinenza operativa. Il V-280 demonstrator ha raggiunto tutti gli obiettivi del Bell program, volando per più di 170 ore, raggiungendo 300 knots, dimostrando low speed agility, nonché eseguendo initial autonomous flight, secondo gli Army FLRAA requirements.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)