Aeroporti di Milano: parcheggi ufficiali più sicuri e convenienti

Negli aeroporti milanesi si torna a volare e i passeggeri posso essere rassicurati che si rispettano le regole anti-Covid a partire dal distanziamento fisico. Sono diversi i passeggeri che proprio per questa ragione scelgono di raggiungere lo scalo con la propria auto.

I parcheggi ufficiali ViaMilano Parking sono gli unici dentro l’aeroporto, la migliore scelta per chi vuole lasciare la propria auto. Uno dei principali vantaggi è proprio quello della vicinanza, perché consente di raggiungere direttamente a piedi il terminal, evitando di dover aspettare la navetta, risparmiando tempo e contatti ravvicinati con altre persone.

Sono diverse le azioni che ViaMilano Parking ha messo in campo per rendere sempre più sicuro e facile parcheggiare in aeroporto. Ancor più rispetto a prima, il passeggero può scegliere tra le diverse tipologie di parcheggio e i numerosi vantaggi e servizi che il sistema dei parcheggi ufficiali degli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio può offrire.

“In un periodo dove proteggere la propria salute è un must, è bene sottolineare come i passeggeri possano contare sull’esperienza “touchless” grazie all’acquisto online che, in ottica di una maggiore sicurezza, consente di evitare di recarsi alla cassa all’arrivo o al ritorno per il pagamento.

A breve, sarà anche perfezionato il sistema di accesso con QRCode. L’acquisto online diventerà, così, ancora più smart e completamente touchless. Il qrcode permetterà di entrare nel parcheggio semplicemente avvicinando alla colonnina di ingresso il proprio dispositivo, senza necessità di digitare tasti o codici.

Resta sempre attiva anche la possibilità di accedere ai parcheggi utilizzando il servizio Telepass con pagamento a fine mese, presto con un ulteriore vantaggio relativo ai termini di pagamento”, afferma ViaMilano Parking.

Oltre alla sicurezza, ViaMilano Parking guarda con attenzione ai costi. Per questo motivo quest’anno le tariffe offerte sono più vantaggiose rispetto al 2019, con una riduzione fino al 30% (ad es. con acquisto online 32€ per 7 giorni di sosta presso il P3 Smart di Linate).

Inoltre, sono state lanciate diverse attività promozionali che offrono coupon per sconti, il cambio prenotazione gratuito per chi acquista online (con possibilità, fino a 6 ore prima dell’ingresso nel parcheggio di modificare gratuitamente il periodo di permanenza, lo scalo e il parcheggio un numero illimitato di volte).

(Ufficio Stampa SEA – Photo Credits: SEA)