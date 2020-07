Alaska Airlines si unirà a oneworld, diventando la 14° compagnia aerea membro dell’alleanza e portando ancora più destinazioni e voli ai clienti.

Alaska Airlines sta lavorando con oneworld per offrire vantaggi ai suoi ospiti il più rapidamente possibile, con la speranza di unirsi a oneworld verso la fine dell’anno. La controllata regionale interamente di proprietà della compagnia aerea Horizon Air, così come il suo partner regionale SkyWest Airlines, si uniranno come oneworld affiliate members allo stesso tempo.

Alaska Airlines è stata eletta oneworld member designate in seguito all’approvazione dell’oneworld Governing Board e un invito formale esteso alla compagnia aerea. L’intenzione di Alaska Airlines di diventare membro di oneworld è stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2020, quando ha svelato i piani per formare una US West Coast International Alliance con American Airlines, membro fondatore di oneworld.

Una volta diventato membro di oneworld, Alaska Airlines offrirà ai suoi clienti l’intera gamma di servizi e vantaggi per i clienti oneworld. Milioni di membri fidelizzati dell’Alaska Mileage Plan saranno anche in grado di guadagnare e riscattare premi su tutte le compagnie aeree membri di oneworld e i membri di livello superiore potranno accedere a più di 650 lounge in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di diventare membri di oneworld, la principale alleanza del settore e onorati di ricevere questo invito. Questa pietra miliare migliorerà la connettività e il servizio per i nostri ospiti in tutta la costa occidentale e oltre”, ha dichiarato Brad Tilden, Presidente e CEO di Alaska Airlines. “Oneworld aprirà una straordinaria rete internazionale per i nostri viaggiatori business e leisure quando saranno pronti a ricominciare a volare all’estero, oltre a una maggiore connettività negli Stati Uniti attraverso il nostro network per i visitatori internazionali. Siamo ansiosi di stabilire legami più profondi con i sei membri oneworld con cui già collaboriamo e non vediamo l’ora di lavorare con nuovi partner che sono tra le migliori compagnie aeree del mondo”.

Alaska Airlines ha già in atto codeshare con i membri di oneworld American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines e Qantas. Inoltre ha codeshare con l’oneworld connect partner Fiji Airways.

L’unione di Alaska Airlines aggiungerà 34 nuove destinazioni al network oneworld, in tutto il Nord America. La rete dell’alleanza crescerà fino a oltre 1.000 destinazioni in oltre 170 territori. Con base a Seattle, Alaska Airlines e i suoi partner regionali servono oltre 115 destinazioni in Nord America. Gestisce hub a Seattle, San Francisco, Los Angeles, Portland (Oregon) e Anchorage.

L’Alaska Air Group gestisce una flotta operativa di 319 aeromobili, composta da Airbus A320 Family, Boeing 737, Embraer 175 e Bombardier Q400.

Alaska Airlines diventerà la quattordicesima compagnia aerea di oneworld e la seconda compagnia aerea dell’alleanza negli Stati Uniti. L’hub del vettore a Seattle è nel network di quattro compagnie aeree membri di oneworld: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific e Japan Airlines.

Dopo essersi unita all’alleanza, Alaska Airlines diventerà il secondo nuovo membro a pieno titolo di oneworld negli ultimi anni, dopo l’adesione di Royal Air Maroc nell’aprile 2020.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alaska Airlines in oneworld. Con la sua solida posizione nella costa occidentale degli Stati Uniti e la sua partnership con American Airlines, Alaska Airlines sarà una grande risorsa per oneworld, posizionandoci per offrire ancora più valore alle nostre compagnie aeree e ai nostri clienti”, ha affermato l’oneworld Governing Board Chairman and Qantas Group CEO, Alan Joyce.

“Siamo entusiasti della nostra nuova West Coast International Alliance con Alaska Airlines e del suo ingresso in oneworld”, ha dichiarato Doug Parker, Presidente e CEO di American Airlines. “Insieme, continueremo a offrire più valore, vantaggi e scelta ai clienti mentre creiamo la rete leader sulla costa occidentale e in tutto il mondo”.

Rob Gurney, CEO di oneworld, ha dichiarato: “L’adesione di Alaska Airlines aggiungerà un altro vettore di alta qualità a oneworld, consentendoci di offrire ancora più destinazioni e opzioni ai clienti serviti dalle nostre compagnie aeree associate. Rafforza la presenza di oneworld nei principali aeroporti della costa occidentale degli Stati Uniti, basandosi sulle partnership esistenti tra Alaska Airlines e altri membri di oneworld”.

(Ufficio Stampa oneworld)