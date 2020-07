Boeing: Aircraft Finance Germany ordina due 737-800 Boeing Converted Freighter

In risposta alla forte long-term express cargo demand, Aircraft Finance Germany (AFG) ha firmato un accordo con Boeing per due 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF).

Basato sul Boeing 737 Next-Generation, il 737-800BCF offre agli operatori un consumo di carburante inferiore e una migliore affidabilità rispetto ad altri standard-body freighters. Utilizzato principalmente per il trasporto di merci espresse su rotte domestiche o di corto raggio, l’aereo è in grado di trasportare fino a 23,9 tonnellate (52.800 libbre) e volare fino a 2.000 miglia nautiche (3.750 km).

“Siamo sempre alla ricerca del modo migliore per investire e distribuire aeromobili a supporto dei nostri clienti”, ha affermato Peter Koster, Head of Freighter Trading di AFG. “Il 737-800BCF ci offre l’opportunità di servire un mercato in crescita con un cavallo di battaglia in grado di adattarsi in modo affidabile ed efficiente alla maggior parte delle flotte degli operatori”.

Consegnato per la prima volta nel 2018, il 737-800BCF è ora operato da 10 clienti in quattro continenti. Boeing ha aumentato la produzione in risposta all’aumento della domanda con 132 ordini. Ad oggi, la società ha consegnato 34 737-800BCF.

“Aircraft Finance Germany è nota per aver creato soluzioni su misura che consentono ai propri clienti di vincere in un mercato dinamico. Siamo lieti che stiano investendo nel 737-800BCF”, ha dichiarato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il 737-800BCF sfrutta l’efficienza del 737 Next Generation e la sua affidabilità senza pari. Il converted freighter program è un ottimo modo per prolungare la vita della piattaforma”.

(Ufficio Stampa Boeing)