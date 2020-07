Emirates garantisce ai suoi clienti la copertura di eventuali spese mediche dovute a Covid-19 da sostenere in viaggio

I clienti Emirates possono viaggiare in maniera ancora più sicura, in quanto la Compagnia aerea garantisce la copertura delle spese mediche (fino a 150.000 €) e dei costi derivanti dalla quarantena (fino a 100 € al giorno, per 14 giorni), nel caso in cui al viaggiatore venga diagnosticata l’infezione da Covid-19 durante il viaggio. La copertura è offerta gratuitamente da Emirates e ne possono beneficiare i clienti di tutte le classi di viaggio.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Emirates, ha dichiarato: “Dietro le indicazioni di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, Emirates è orgogliosa di offrire questa copertura per mettere i viaggiatori nelle condizioni di viaggiare con totale fiducia. Gradualmente le frontiere dei paesi di tutto il mondo si stanno riaprendo e sappiamo che il desiderio delle persone è quello di tornare a volare, ma con flessibilità e garanzie nel caso di imprevisti durante il viaggio”.

“Per questo motivo – ha proseguito HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum – Emirates ha lavorato alacremente sia per studiare misure che mettano in sicurezza i propri clienti durante ogni fase del viaggio, al fine di ridurre al minimo il rischio di infezione, sia per proporre nuove policy per le prenotazioni che offrano flessibilità. Ora abbiamo deciso di elevare ulteriormente i nostri standard e siamo fieri di essere i primi del settore ad offrire ai viaggiatori una copertura gratuita e globale dei costi derivanti da un’eventuale infezione da Covid-19 durante il viaggio, siano tali costi derivanti da spese mediche o dalla quarantena. Si tratta di un importante investimento da parte di Emirates che conferma come i propri clienti siano sempre al primo posto. Crediamo che i viaggiatori apprezzeranno questa iniziativa”.

Questa copertura è offerta gratuitamente da Emirates ai tutti i propri clienti, senza distinzione di classe di viaggio o di destinazione. Diventa immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates.

I clienti non hanno bisogno di registrarsi, né di compilare alcun modulo prima di viaggiare. Sono, inoltre, liberi di scegliere di non usufruire della copertura offerta da Emirates. Nel caso in cui durante il viaggio ad un cliente Emirates venga diagnosticata l’infezione da Covid-19, deve semplicemente contattare la linea dedicata per usufruire di assistenza. Il numero della hotline e tutti i dettagli relativi alla copertura delle spese, sono disponibili su www.emirates.com/COVID19assistance.

Con la graduale riapertura delle frontiere durante l’estate, Emirates ha rivisto le proprie politiche di prenotazione per offrire ai clienti flessibilità e sicurezza. I clienti che abbiano necessità di cambiare il proprio piano di volo a causa dell’emergenza Covid-19 o di restrizioni di viaggio, hanno varie opzioni a disposizione: conservare il biglietto, valido per 24 mesi, ed effettuare una nuova promozione in un secondo momento; richiedere un voucher di viaggio grazie al quale poter effettuare futuri acquisti con Emirates; richiedere un rimborso tramite l’apposito modulo online sul sito di Emirates, o tramite agenzia di viaggi.

Attualmente Emirates collega oltre 60 destinazioni e i viaggiatori che devono raggiungere le Americhe, Africa, Europa, Medio Oriente e l’area dell’Asia Pacifico, possono sfruttare l’hub di Dubai per raggiungere la meta prescelta. I viaggiatori possono anche fermarsi a Dubai che, dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori: sia coloro che viaggiano per turismo che per affari. Per maggiori informazioni sui protocolli di sicurezza da rispettare e sui requisiti richiesti per accedere a Dubai, visitare www.emirates.com/flytoDubai.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

Emirates ricorda ai viaggiatori che le restrizioni di viaggio rimangono in vigore e, pertanto, saranno ammessi all’imbarco solo coloro che rispettano i requisiti di ammissibilità e soddisfano i criteri di ingresso stabiliti dai rispettivi paesi di destinazione. Maggiori informazioni sul sito www.emirates.com/travelrestrictions.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)