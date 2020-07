Boeing rafforza la sua leadership ambientale

Boeing ha pubblicato il suo Global Environment Report 2020, sottolineando come la società stia progettando e costruendo prodotti in modo sostenibile, preservando le risorse e riducendo gli sprechi nelle sue operazioni in tutto il mondo.

L’azienda si è data degli ambiziosi obiettivi ambientali per il 2025 – che includono significative riduzioni delle emissioni, dei rifiuti e del consumo di acqua ed energia – e nel 2019 ha compiuto solidi progressi verso questi obiettivi.

“Il nostro costante impegno nella sostenibilità ambientale è importante per la nostra strategia globale”, ha affermato Greg Smith, Boeing executive vice president of Enterprise Operations, chief financial officer and interim leader of Communications. “L’innovazione fa parte del DNA di Boeing e l’applichiamo per risolvere la fondamentale sfida globale del cambiamento climatico”.

Gli highlights ambientali di Boeing nel 2019 includono:

– Sviluppare nuovi prodotti che sono dal 15% al 25% più efficienti a sostegno dell’obiettivo dell’industria aerospaziale di raggiungere carbon-neutral growth nel 2020 e determinare una riduzione del 50% nelle emissioni di anidride carbonica entro il 2050.

– Offrire ai clienti delle compagnie aeree la possibilità di portare nelle loro basi i loro nuovi aeroplani con carburante sostenibile.

– Assicurare più energia rinnovabile per alimentare le operazioni aderendo alla Renewable Energy Buyers Alliance, una comunità di grandi acquirenti di energia.

– Ridurre i rifiuti solidi inviati in discarica del 15% e il consumo di acqua del 7% dal 2017, facendo avanzare in modo significativo l’obiettivo dell’azienda di spingere una riduzione del 20% di entrambi i valori entro il 2025.

– Lancio del 777 ecoDemonstrator flying test bed per valutare le tecnologie sostenibili, inclusa la nuova wing fin technology che migliora l’efficienza durante il decollo e l’atterraggio, che potrebbe far risparmiare alle compagnie aeree milioni di litri di carburante ogni anno.

– Collaborare con partner esterni e organizzazioni non profit locali per supportare la sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione educativa, il coinvolgimento delle comunità e la conservazione del territorio.

– Ricezione dell’ENERGY STAR Partner of the Year Award for Sustained Excellence per il decimo anno consecutivo.

(Ufficio Stampa Boeing)