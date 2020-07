Il motore GE90 supera 100 milioni di ore

Il motore GE90 di GE Aviation ha superato 100 milioni di flight hours. A novembre il motore segnerà 25 anni di servizio. Sotto le ali della famiglia Boeing 777, il motore GE90 ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di ore con una media di oltre 4 milioni di ore all’anno.

“Il GE90 ha dimostrato di essere estremamente affidabile per i nostri clienti e siamo molto entusiasti di festeggiare il traguardo di 100 milioni di ore”, ha dichiarato Mike Kauffman, GE Aviation’s GE90 program general manager. “Questo è un testamento per tutti coloro che sono coinvolti in questo traguardo, incluso il nostro product support team dedicato che continuerà a mantenere il GE90 per molti anni a venire”.

Da quando è entrato in servizio nel 1995, GE ha consegnato oltre 2.800 GE90-94B e ha aggiornato motori -115B a 70 operatori in tutto il mondo. La famiglia di motori GE90 equipaggia tutti i modelli Boeing 777 ed è il propulsore esclusivo sui modelli 777-300, -200 e 777F.

Insieme, il motore equipaggia oltre 1.200 velivoli. La sua architettura e il design hanno influenzato tutti i turbofan GE e CFM negli ultimi 20 anni, dal GEnx e dal CFM LEAP, al Passport per corporate jets e al next generation GE9X engine per il Boeing 777X.

Il GE90-115B è stato uno dei più grandi traguardi tecnici di GE:

– Ha detenuto il world-record di 127.900 pounds of thrust (lbf) per 13 anni

– Il motore GE90 ha equipaggiato il Boeing 777-200LR durante quello che un tempo era il volo più lungo del mondo per un aereo di linea commerciale, 13.422 miglia in 22 ore e 42 minuti, volando da Hong Kong a Londra sul Pacifico, oltre gli Stati Uniti continentali, poi oltre l’Oceano Atlantico verso Londra

– Il GE90 è stato il primo jet commercial engine a entrare in servizio con composite fan blades e inward opening bleed doors. Una GE90-115B fan blade è stata esposta al Museum of Modern Art di New York

– Nel 2015 il motore GE90 è diventato il primo motore commerciale a incorporare una FAA-approved 3-D-printed part (T25 sensor).

Il motore GE90-115B affronta quotidianamente alcune delle esigenze più difficili per un high-thrust commercial jet engine. Nonostante ciò, la manutenzione è ottimizzata attraverso service bulletin terminating action acceleration e analytics-based field programs implementation. Il motore presenta un dispatch reliability rate del 99,97%.

Ulteriori informazioni sul motore GE90: https://www.geaviation.com/commercial/engines/ge90-engine.

(Ufficio Stampa GE Aviation)