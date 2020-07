Embraer sviluppa Cargo Transportation Solutions per Commercial Aircraft

Con il significativo calo del numero di passeggeri e la crescente domanda di air cargo capacity, Embraer ha sviluppato cargo transportation solutions per la sua linea di aeromobili commerciali. Con un minor numero di voli commerciali, che trasportano sia passeggeri che merci, c’è un bisogno fondamentale di più spazio di carico.

“Gli ingegneri di Embraer hanno raccolto la sfida quando i nostri clienti hanno chiesto loro se potevano trovare un modo per permettere ai loro aerei Embraer di trasportare un maggiore cargo payload”, ha detto Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support. “Oggi i clienti possono scegliere tra un portafoglio di soluzioni per trasportare merci nelle cabine dei loro EMB120, ERJ145 e E-Jets”.

L’ANAC, l’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile brasiliana, ha concesso un’esenzione per il trasporto di additional freight su aeromobili passeggeri Embraer. Embraer ha pubblicato Technical Dispositions per le ERJ145 e E-Jets families of commercial jets, inclusi gli E-Jets E2, che spiegano come ospitare merci in cabina. È disponibile un Service Bulletin per EMB120.

Oltre a posizionare piccoli pacchi in overhead bins and stowage compartments, i cargo items possono essere collocati su ciascun sedile, fatte salve alcune restrizioni. La payload capacity è significativa. Ad esempio, un E190 con 96 posti a pieno carico può trasportare 6.720 lb (3 metric tonnes) di cabin freight, oltre all’under floor cargo. Un E195 da 118 posti può trasportare 8.260 lb (3,75 metric tonnes).

I clienti possono optare per una floor-mounted freight configuration se il loro carico non può adattarsi ai sedili dei passeggeri. Questa soluzione consente di rimuovere fino al 70% dei sedili passeggeri, mentre le restanti aree possono ospitare oggetti sul pavimento della cabina. Le merci devono essere contenute in una rete omologata che si vincola agli inboard and outboard seat tracks. Questa soluzione è già stata sviluppata per un first generation E195 di Azul Cargo, Brasile.

La Cabin payload capacity per l’ERJ145 è fino a 1.750 lb (0,8 metric tonnes) e fino a 5.194 lb (2,36 metric tonnes) per l’E190-E2. Per i clienti che necessitano di una capacità ancora maggiore, Embraer può offrire un Service Bulletin for full cargo configurations, come è stato fatto per l’EMB120. Questi layout offrono agli operatori la flessibilità necessaria per trasportare larger floor-mounted freight items in cabina.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)