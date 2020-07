Embraer aumenta la Phenom maintenance a 800 ore di volo

Embraer ha annunciato una revisione degli Scheduled Maintenance Requirements (SMR) per la Phenom family. La revisione estende gli intervalli tra le soste da 600 flight hours e/o 12 mesi e multipli, portandoli a 800 flight hours o 12 mesi e multipli. La maggior parte dei tasks con double intervals sono stati ottimizzati anche per il periodo più lungo.

Si tratta di un miglioramento dell’intervallo di manutenzione del 33%, che è quasi il doppio della media del settore. Per i clienti della serie Phenom, questo significativo miglioramento equivale a meno tempi di inattività, minori costi di manutenzione e più tempo in volo.

Il miglioramento è stato reso possibile dalle performance della flotta Phenom nell’ultimo decennio. Più di un anno di analisi ingegneristiche hanno confermato che i clienti di questi aeromobili possono beneficiare pienamente dell’alta disponibilità della flotta e di una maggiore flessibilità.

“Concepiti per essere i migliori nelle rispettive classi, i velivoli Phenom serie 100 e 300 sono stati costruiti per un elevato utilizzo. Ora, undici anni dopo la prima consegna, con una flotta di oltre 900 aerei operativi, il nostro customer support and engineering team può ribadire, ancora una volta, che i nostri prodotti sono persino migliori delle specifiche iniziali”, ha dichiarato Johann C. Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

La flotta Phenom ha accumulato oltre 1,7 milioni di ore di volo e 1,4 milioni di cicli dalla prima consegna del Phenom 100 nel dicembre 2008. Gli Embraer’s business jet operators sono supportati da una comprovata organizzazione globale di servizo e supporto e da un network di oltre 70 owned and authorized service centers, integrati da un Contact Center 24 ore su 24, 7 giorni su 7, presso la sua sede in Brasile.

Gli Scheduled Maintenance Requirements per i jet Phenom sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze specifiche della business aviation e si basano sulla Maintenance Steering Group (MSG-3) methodology. La metodologia mira a preservare e ripristinare i livelli intrinsechi di sicurezza e affidabilità dell’aeromobile e costruire una base di conoscenza per design and maintenance improvement. I principali vantaggi di questa metodologia includono una maggiore disponibilità degli aeromobili e una riduzione dei costi complessivi per mantenere l’aeromobile in condizioni operative ideali.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)