Ryanair, forte perdita nel primo trimestre a causa della Pandemia

Ryanair Holdings plc ha registrato una perdita nel primo trimestre di €185 milioni, rispetto a un Q1 net profit di €243 milioni lo scorso anno.

Oltre il 99% della flotta è stato messo a terra da metà marzo a fine giugno, il traffico Q1 è diminuito da 42m a 0,5m.

“L’ultimo trimestre è stato il più impegnativo nei 35 anni di storia di Ryanair. Covid-19 ha messo a terra la flotta del Gruppo per quasi 4 mesi (da metà marzo a fine giugno). Durante questo periodo, le compagnie aeree del Gruppo hanno rimpatriato i clienti e operato voli di salvataggio per diversi governi dell’UE, oltre a operare una serie di voli di emergenza medica/DPI in tutta Europa. I nostri velivoli e gli equipaggi sono stati mantenuti aggiornati operando schedule molto limitati, assicurando che le compagnie aeree del Gruppo fossero pronte a riprendere in modo efficiente i voli una volta allentate le restrizioni nella maggior parte dei paesi dell’UE alla fine di giugno/ inizio luglio.

Il 1° luglio il Gruppo ha ripreso i voli attraverso la maggior parte della nostra rete di rotte. Ci aspettiamo di operare ca. il 40% del nostro normale programma di luglio, in aumento a ca. il 60% ad agosto e, si spera, il 70% a settembre. Il Gruppo ha implementato ampie misure sanitarie, in particolare a bordo, per conformarsi alle linee guida dell’UE (pubblicate da ECDC e EASA a maggio) per garantire la salute dei nostri ospiti ed equipaggi, riducendo al minimo il rischio di contagio da Covid-19”, afferma Ryanair.

“Al momento, il Gruppo prevede che il traffico FY21 diminuirà del 60%, da 149m a soli 60m. Le entrate sono diminuite del 95% (quasi €2,2 miliardi), a soli €125 milioni, mentre il traffico è diminuito del 99%, a soli 0,5 milioni. Una riduzione dei costi dell’85% durante il primo trimestre non è stata sufficiente per compensare questa perdita di entrate, poiché le prenotazioni si sono interrotte bruscamente nelle prime settimane della crisi Covid-19. Negli ultimi 3 mesi sono state intraprese importanti azioni per migliorare i costi di Ryanair. Il Gruppo ha negoziato tagli modesti alle retribuzioni con il nostro personale e i loro sindacati che, si spera, aiuteranno a evitare perdite di posti di lavoro diffuse.

I nostri team di sviluppo delle rotte stanno lavorando con aeroporti in tutta Europa che hanno subito notevoli cali di traffico durante la crisi di Covid-19. Sono in corso discussioni con i fornitori di aeromobili per ridurre i tassi di leasing degli aeromobili e i prezzi di acquisto per riflettere la nuova realtà post Covid-19. Il team di gestione di Lauda è stato costretto ad attuare un piano di salvataggio che prevedeva il taglio della flotta di Lauda da 38 a 30 velivoli in S.20 e la riduzione sostanziale del numero di dipendenti a Vienna e in Germania, con la chiusura della sua base con 3 aerei a Stoccarda. Lauda ha lavorato con il personale a Vienna per offrire sostanziali risparmi sui costi, maggiore produttività e rosters più efficienti, poiché senza questi risparmi la principale base di Lauda a Vienna avrebbe chiuso il 29 maggio scorso”, prosegue Ryanair.

“È passato più di un anno da quando il Gruppo avrebbe dovuto prendere in consegna il suo primo aereo Boeing 737-MAX-200. Boeing sta indicando un ritorno in servizio alla fine del terzo trimestre 2020 negli Stati Uniti per il 737 MAX. Ryanair spera di accettare la consegna del suo primo MAX-200 prima della fine del 2020 e potenzialmente fino a 40 MAX prima del S.2021. Questi nuovi aeromobili consentiranno al Gruppo Ryanair di crescere fino a 200 milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5 o 6 anni, riducendo la base di costo del Gruppo e riducendo in modo significativo la sua impronta ambientale.

La sfida della Brexit, e in particolare di una no-deal Brexit, rimane alta. Speriamo, prima della fine del periodo di transizione a dicembre, che il Regno Unito e l’Europa concordino un accordo commerciale per i viaggi aerei che consenta di continuare la libera circolazione delle persone e il mercato aereo liberalizzato tra Regno Unito e Irlanda. In quanto compagnia aerea dell’UE, il Gruppo Ryanair dovrebbe essere meno influenzato da una Brexit senza accordi rispetto alle compagnie aeree registrate nel Regno Unito. Tuttavia, prevediamo comunque conseguenze negative sul mercato”, afferma la compagnia.

“Il FY21 sarà molto impegnativo per Ryanair Group. È impossibile prevedere per quanto tempo persisterà la pandemia di Covid-19 e una seconda ondata di casi di Covid-19 in Europa nel tardo autunno è la nostra più grande paura in questo momento. Si spera che i governi dell’UE, implementando sistemi efficaci di tracciabilità, e i cittadini dell’UE rispettando le misure sanitarie, eviteranno la necessità di ulteriori blocchi o restrizioni sui voli all’interno dell’UE. È essenziale che le economie europee inizino il processo di ripresa questa estate per ridurre al minimo i danni derivanti dalla pandemia di Covid-19.

Data l’attuale incertezza, Ryanair al momento non è in grado di fornire alcuna guidance sui risultati FY21. Il Gruppo prevede attualmente di trasportare ca. 60 milioni di passeggeri nel FY21 e prevede di registrare una perdita minore nel secondo trimestre (che riflette un ritorno graduale al volo dal 1° luglio) rispetto al primo trimestre. Tuttavia, il Gruppo Ryanair emergerà dalla crisi di Covid-19 con una base di costi molto più bassa, che sarà essenziale per finanziare tariffe più basse. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti all’AGM di Ryanair a settembre”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)