News Brevi – 27.07.2020

ETIHAD AIRWAYS: TEST PCR RICHIESTO PER TUTTI I VOLI VERSO ABU DHABI – A partire dal 1° agosto, tutti i viaggiatori che volano con Etihad Airways da tutto il mondo ad Abu Dhabi e quelli che si trasferiscono via Abu Dhabi su altri voli, dovranno mostrare un negative COVID-19 PCR test result certificate da un elenco di strutture approvate elencate su www.etihad.com/destinationguide, insieme alla loro ICA approval se Abu Dhabi è la loro destinazione finale. Il test PCR deve essere eseguito entro 96 ore prima dell’arrivo ad Abu Dhabi e un certificato di risultato PCR COVID-19 negativo da una delle cliniche approvate elencate deve essere mostrato per l’approvazione a bordo. I bambini di età inferiore ai 12 anni e le persone con disabilità da lievi a gravi sono attualmente esenti da questo requisito del test PCR. Etihad consiglia vivamente a tutti i viaggiatori di visitare il sito www.etihad.com/destinationguide per informazioni dettagliate sui requisiti di test PCR specifici per paese, elenchi delle strutture di test applicabili e regolamenti di ingresso. Ai viaggiatori che lasciano gli Emirati Arabi Uniti da Abu Dhabi verso qualsiasi paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o qualsiasi Paese in cui è obbligatorio dalle autorità di destinazione, sarà richiesto un risultato negativo del test PCR COVID-19 entro 96 ore prima partenza. Per facilitare questo processo, Etihad Airways sta collaborando con Mediclinic Middle East per offrire ai viaggiatori in partenza la possibilità di effettuare comodi test PCR, a pagamento, a casa loro o presso le strutture Mediclinic di Abu Dhabi, Al Ain e Dubai prima del viaggio.

IATA: AIUTI FINANZIARI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELL’AIR TRANSPORT IN ROMANIA – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo della Romania ad aiutare i viaggi aerei a riprendersi dalla crisi COVID-19 fornendo urgentemente gli aiuti finanziari promessi alla sua industria aeronautica. Secondo IATA, a causa del crollo del traffico aereo dovuto a COVID-19, i ricavi generati dalle compagnie aeree nel mercato rumeno diminuiranno di $1,4 miliardi nel 2020 e il numero di passeggeri del 59% rispetto al 2019. Ciò mette a rischio 54.300 posti di lavoro rumeni supportati dall’aviazione. “L’economia rumena ha bisogno di una forte connettività aerea e di un sano settore dell’aviazione per fornire un supporto essenziale per l’occupazione e la prosperità. Il governo ha preso alcune misure per aiutare le compagnie aeree, ma abbiamo urgentemente bisogno dell’ulteriore aiuto di 130 milioni di euro promesso all’inizio di quest’anno. Più di 54.000 posti di lavoro sono a rischio se le compagnie aeree collassano e la ripresa economica è bloccata dalla mancanza di collegamenti aerei adeguati. Gli aiuti finanziari pubblici mirati e specifici possono fare la differenza in questo momento cruciale”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. Le ultime previsioni IATA prevedono che le compagnie aeree in Europa perderanno $21,5 miliardi nel 2020, l’anno peggiore nella storia dell’aviazione. “Riconosciamo con gratitudine la leadership della Romania nell’adottare misure allineate alle linee guida di ICAO e EASA, che raggiungono il giusto equilibrio tra tutela della salute pubblica e abilitazione di servizi aerei praticabili e chiediamo ad altri governi di intraprendere azioni simili”, ha affermato Schvartzman.

EMIRATES LANCIA UN NUOVO PORTALE PER I TRAVEL TRADE PARTNERS – Oggi Emirates ha lanciato un gateway online nuovo e all’avanguardia per servire i suoi travel trade partners in tutto il mondo. Progettato su misura per ciascun mercato e personalizzato per ciascun partner, l’Emirates Partners Portal è un one-stop shop per i travel industry partners, che possono accedere in modo rapido e sicuro all’intera gamma di informazioni sugli ultimi prodotti Emirates, servizi, politiche e ottenere supporto tecnico. Questa piattaforma dinamica rimodella il modo in cui Emirates fornisce informazioni alla propria comunità di partner commerciali. Il portale offre anche una serie di funzioni tra cui strumenti e supporto self-service e automazione integrata dei processi aziendali, tutti volti a fornire efficienza ai partner di viaggio, oltre a fornire trasparenza e chiarezza sullo stato delle transazioni. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro portale Emirates Partners per servire meglio e interagire con i nostri travel partners in tutto il mondo. Questa è una piattaforma su misura unica nel settore e ci consente di offrire un’esperienza davvero personalizzata in base ai profili e alle esigenze dei nostri partner. Abbiamo investito nell’ascolto dei nostri agenti e partner, quindi abbiamo creato il Portale per soddisfare le loro esigenze di informazione, formazione e supporto tecnico”.